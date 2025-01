Nils en Hannelore zijn nieuwe uitbaters van Apotheek De Pauw in Sint-Andries: “Deze kans konden we niet laten liggen”

Apotheek De Pauw langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries heeft nieuwe eigenaars. Nils Jacobs en Hannelore De Vlieger namen de zaak over van Christophe De Pauw en Deborah Reynaert, die zich nu zullen toespitsen op hun vestiging in Varsenare. “Beide apotheken zullen wel blijven samenwerken”, zegt Nils.

De bekende apotheek De Pauw in Sint-Andries, in de Gistelse Steenweg 504, wordt voortaan gerund door het apothekersechtpaar Nils Jacobs en Hannelore De Vlieger. Nils en Hannelore, die samen twee kindjes hebben, studeerden destijds samen af als apotheker en hebben meer dan tien jaar gewerkt bij andere apothekers alvorens nu dus zelfstandig van start te gaan. Ze namen de apotheek over van Christophe De Pauw en Deborah Reynaert, die naast de apotheek in Sint-Andries ook nog een apotheek in de Oude Dorpsweg in Varsenare hebben.

Persoonlijke zorg

“Christophe en Deborah kiezen er nu voor om zich volledig toe te leggen op de apotheek in Varsenare”, zegt Nils Jacobs. “Voor ons is het natuurlijk een mooie opportuniteit. Ik heb vroeger nog gewerkt bij Christophe De Pauw. Hij wist dat wij een apotheek zochten om over te nemen en wees ons dus op de mogelijkheid.”

“Voor de klanten zal er zo goed als niets veranderen aan de werking. Ze kunnen blijven rekenen op dezelfde kwaliteit en persoonlijke zorg die ze gewend zijn”, gaat Nils verder. “We blijven ook nauw samenwerken met de vestiging in Varsenare. Zoals door het gezamenlijk aankopen van medicatie en door producten uit te wisselen die moeilijk te verkrijgen zijn.” Naast medicatie, voedingssupplementen en cosmetica biedt de apotheek ook een uitgebreid gamma thuiszorgmaterialen zoals bandages en incontinentiemateriaal. Ook covid- en griepvaccinatie zijn mogelijk.

Continuïteit

“Natuurlijk zorgen we voor een nieuwe dynamiek maar tegelijk ook voor continuïteit. De verregaande service blijft. Denk maar aan de mogelijkheid om producten online te reserveren of zelfs thuis te laten leveren”, geeft Hannelore nog mee. (PDV)