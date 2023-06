Nieuwpoortse jeugd strijdt samen met de Stad tegen roken

Naar aanleiding van de Werelddag tegen Tabak op 31 mei heeft Stad Nieuwpoort een bellenblaasactie ingericht waarop kinderen en jongeren aantonen dat ze liever zeepbellen blazen dan rook. Een krachtig signaal dat zij als eerste rookvrije generatie willen opgroeien. De Stad gaat bijgevolg op verschillende locaties sigaretten bannen. Nieuwpoort ondertekent ook het charter van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving.

Op woensdag 31 mei 2023 zijn tal van Nieuwpoortse kinderen en jongeren samengekomen voor een ludieke bellenblaasactie. Onder de slogan ‘Wij blazen liever bellen dan rook’ maken zij met dit initiatief duidelijk dat de sigaret geen plaats heeft in hun toekomst.

Met de actie onderlijnt Stad Nieuwpoort zijn engagement voor Generatie Rookvrij. Hierbij wordt gestreefd naar een samenleving waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, volledig rookvrij kan opgroeien. Als Gezonde Gemeente verdedigt Nieuwpoort het recht van de jeugd op een gezonde leefomgeving waarin niet roken de norm is.

Nieuwpoort onderlijnt dit statement door het charter te ondertekenen van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. De Stad werkt hierbij mee aan een rookvrij België. Met de ondertekening van het charter wordt een verbintenis aangegaan om een wereld te creëren waarin niemand nog lijdt of overlijdt aan de gevolgen van roken en meeroken.

Rookvrije locaties

Stad Nieuwpoort zorgt ervoor dat zo veel mogelijk plaatsen waar kinderen en jongeren samenkomen, gevrijwaard worden van tabak en rookwaren. Zo werd in 2021 Kinderboerderij De Lenspolder rookvrij gemaakt. Deze zomer zal ook het sportstrand in Nieuwpoort-Bad rookvrij zijn. Verder worden sigaretten en schadelijke rook gebannen bij alle evenementen die specifiek op jeugd gericht zijn.

Het bannen van de sigaret op deze locaties en activiteiten beschermt jongeren tegen de verleiding om later zelf te beginnen roken, verklaart schepen van Gezondheid en Welzijn Frans Lefevre:

“We creëren een omgeving waar kinderen en jongeren zich zonder zorgen én in een gezonde sfeer kunnen ontwikkelen. Tegelijk geven we hen ook een belangrijke boodschap mee. Rookvrij leven is dé norm voor een kwalitatief bestaan. Zo leren ze al vroeg dat roken schadelijk is en zijn ze op latere leeftijd minder geneigd om een sigaret aan te raken. We doorbreken het patroon van zien roken, doet roken.”

Smijt je peuk niet weg

Roken is niet alleen ongezond, het zorgt ook voor heel wat afval. Veel sigarettenpeuken komen op straat terecht. Peuken vormen 41 % van alle ingezamelde zwerfvuil. Rondslingerende sigaretten die niet worden opgeruimd, kunnen 10 tot 15 jaar blijven liggen voor ze worden afgebroken. Zelfs dan blijven er schadelijke microplastics achter, die vaak ook hun weg vinden tot in onze voedselketen.

Komaf maken met rookwaar is ook kiezen voor een propere, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. De Stad roept iedereen op om sigarettenpeuken niet achteloos weg te gooien op straat, in de natuur of in rioolputjes.