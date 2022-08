Nieuw initiatief moet 80-plussers uit isolement halen: ‘Pittem Lustert’ naar zijn senioren

Het Sociaal Huis van het OCMW in Pittem is gestart met een nieuw initiatief om 80-plussers en kwetsbare groepen uit hun isolement te halen. Met de actie ‘Pittem Lustert’ wil men deze mensen op regelmatige basis opbellen en zo een luisterend oor bieden.

“Vanuit het Sociaal Huis van het OCMW willen we een ondersteuning bieden aan de 80-plussers en andere kwetsbare groepen die af en toe nood hebben aan een babbel”, vertelt schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Annick Debonné. “Tijdens de voorbije coronaperiode bleek eens te meer dat de mens een sociale wezen is en nood heeft aan contact met anderen. Tijdens de pandemie belden we met enkele schepenen en mensen van het Sociaal Huis een aantal maal de 80-plussers op dat leerde ons dat voor heel wat mensen een babbel wonderen kan doen.”

Tussen twee generaties

“In heel wat huishoudens is het echter niet altijd evident om geregeld op bezoek te gaan bij een ouder familielid. Dit is vaak te wijten aan de drukke agenda’s van de gezinsleden. Deze generatie wordt ook wel eens de sandwichgeneratie genoemd. Heel wat mensen zijn bijvoorbeeld nog niet pensioengerechtigd, maar hebben toch wel al kleinkinderen om voor te zorgen. Daarnaast worden de eigen ouders soms zelf al zorgafhankelijker, waardoor familiale bezoekjes niet zo frequent kunnen plaatsvinden. Men zit dus als het ware tussen twee generaties gekneld.”

Beperkter netwerk

“Het is ook zo dat de 70- en 80-plusser regelmatig mensen in de eigen vriendenkring verliest door ziekte of overlijden, waardoor zijn of haar netwerk steeds meer verkleint. Naast deze groep hebben we ook nog een aantal kwetsbare groepen die bijvoorbeeld door mindere sociale vaardigheden, of door te weinig financiële middelen, niet zelf in staat zijn om een eigen netwerk uit te bouwen. Al deze doelgroepen wil OCMW Pittem met het initiatief ‘Pittem Lustert’ aan de hand van een aantal vrijwilligers bereiken. De bedoeling van het initiatief is om letterlijk een luisterend oor te zijn en via die weg eventuele signalen te kunnen opvangen. Vandaar dat er ook bewust voor de naam ‘Pittem Lustert’ gekozen werd.”

“Het netwerk van deze mensen verkleint en daar willen we helpen”

“In eerste instantie zullen vanuit het Sociaal Huis in de Koolskampstraat alle 80-plussers van Pittem en Egem gecontacteerd worden met de vraag of zij nood hebben aan een babbel op regelmatige basis. Wanneer zij zich aansluitend op de lijst van te contacteren mensen laten plaatsen, zullen zij om de twee weken opgebeld worden. Er zullen ook flyers verspreid worden, zodat iedereen die dit wenst zich vrijblijvend op de lijst kan laten zetten. De lijst kan ook aangevuld worden met doorverwijzingen van de sociale dienst, huisartsen, enz. Het is de bedoeling dat er wekelijks twee vrijwilligers (afwisselend) op vrijdag van 9 tot 11.30 uur de doelgroep opbellen. Het initiatief zal in het najaar starten en we doen dan ook een oproep aan vrijwilligers die de telefoon willen bemannen.” (Jan Goossens)