Netwerk AED-toestellen wordt grondig uitgebreid

Tijdens de Wingense gemeenteraad, op maandag 28 maart, werd het nieuwe reglement Hartveilige gemeente goedgekeurd. Naar de toekomst toe wordt het netwerk rond AED-toestellen grondig uitgebreid.

Gemeente Wingene is sinds 2019 een Hartveilige gemeente. Deze erkenning werd toegekend door het Rode Kruis dankzij de installatie van enkele AED- toestellen op openbare domeinen en door het inzetten op opleidingen van het gemeentepersoneel. Dit jaar wil men nog een grote stap verder gaan. Via het goedgekeurde reglement wil men een sterk net van AED-toestellen uitwerken over de hele gemeente.

Spreiding van toestellen

“De gemeente voorziet een tussenkomst in aankoop, onderhoud en opleiding en subsidieert hiervoor 1 200 euro aan bedrijven of verenigingen die willen overgaan tot de aankoop van een eigen AED- toestel”, verduidelijkt schepen van Sport Jens Danneels (CD&V). “Het toestel wordt daarna op een makkelijk toegankelijke plaats opgehangen en zal 24 op 24 bereikbaar zijn. Het onderhoud is in handen van de gemeentelijke diensten en alle toestellen worden opgenomen in een gemeentelijke inventaris die raadpleegbaar is, via de website van onze gemeente. Op die manier willen wij een netwerk uitwerken met als doelstelling om binnen de zes minuten een AED-toestel te vinden. Via de inventaris kunnen wij een goede spreiding van de toestellen in de gemeente voorzien. Het reglement biedt ook de mogelijk om gratis opleiding AED en defibrillatie te volgen en dit georganiseerd in samenwerking met het lokale Rode Kruis Zwevezele”.

Gratis opleiding

Momenteel beschikt het sportpark van Zwevezele en het sportpark van Wingene over elk één toestel. Er zal één AED-toestel per kerkgebouw te vinden zijn. Dit aan de parochiekerken op Wildenburg, de Hille, Sint-Elooi, Sint-Jan en Wingene Centrum. In elke parochiekerk zal er een gratis opleiding georganiseerd worden.

Wie wil deelnemen aan een opleiding kan meer informatie terugvinden op www.wingene.be/hartveiligegemeente.