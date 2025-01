Nancy (56) doet oproep aan West-Vlaamse vrouwen: “Laat een uitstrijkje nemen. Dat had ik beter ook gedaan”

Bijna 1 op 100 Belgische vrouwen krijgt ooit baarmoederhalskanker. Hoe fataal die diagnose is, heeft in grote mate te maken met hoe vroeg de kanker wordt opgespoord. Om de drie jaar een uitstrijkje laten nemen, is de gouden regel, maar niet iedereen volgt die strikt op. Ook Nancy (56) niet, en daar heeft ze al veel spijt van gehad…

Sinds januari 2025 wordt de screening naar baarmoederhalskanker een versnelling hoger geschakeld. Voorheen werd er enkel getest op het humaan papillomavirus (HPV) – dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken – wanneer een uitstrijkje afwijkende waarden vertoonde. Toch kan het ook gebeuren dat een vrouw besmet is met het kankerverwekkende HPV, zonder dat dit te zien is op deze standaard test, waardoor de baarmoederhalskanker vaak veel te laat wordt ontdekt. Om dit scenario te vermijden, werd beslist om voortaan bij elk uitstrijkje meteen een HPV-test te laten uitvoeren.

Een maatregel die Nancy Museeuw (56) uit Koekelare enkel maar kan toejuichen. Op haar 44ste kreeg Nancy de diagnose van baarmoederhalskanker. Die kwam tot stand nadat ze maandenlang kampte met onverklaarbare vermoeidheid en later aanhoudende vaginale bloedingen. Preventieve uitstrijkjes had Nancy nooit laten nemen. “Waarom? Tja, geen tijd, niet het gevoel dat het echt nodig was… Geen idee eigenlijk waarom ik het nooit heb gedaan. Maar dat ik er spijt van heb, daar mag je zeker van zijn”, bekent ze.

Gezwel van 7 centimeter

Verder onderzoek wees uit dat er al vijf tot tien jaar lang een tumor aan het groeien was in haar baarmoederhals. Intussen had dat gezwel al een diameter van 7 centimeter. Ook had Nancy uitzaaiingen naar haar lymfeklieren. De kanker was al zo vergevorderd dat ze in het ziekenhuis in Torhout niets meer voor haar konden betekenen, maar in het UZ Leuven gelukkig wel.

“Drie vreselijke chemococktails en een operatie waarbij ze mijn eierstokken, volledige baarmoeder, een veertigtal klieren en een stuk van de schede weghaalden, hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat ik de kanker kon overwinnen. Als vervelende bijwerking kwam ik meteen in de menopauze terecht en kampte ik ook met nierfalen. Heel ingrijpend allemaal, de revalidatie was echt slopend. Ik ben anderhalf jaar werkonbekwaam geweest”, vertelt Nancy, die intussen wel al weer aan de slag is als secretariaatsmedewerker aan hogeschool Vives in Brugge.

“Als ik ook maar een handvol vrouwen kan overtuigen, dan is mijn getuigenis iets waard geweest”

Meer dan 10 jaar later is Nancy gezond en wel, maar ze wil andere vrouwen waarschuwen. “Ik ben héél dankbaar dat ik dit kan navertellen, maar dat was bijna niet het geval geweest. Nog steeds zijn er mensen verbaasd dat ik dit heb overleefd. Omdat ik nooit een uitstrijkje had laten nemen, merkte ik pas op dat er iets aan de hand was toen ik symptomen ervoer en het eigenlijk al bijna te laat was. Kanker doet meestal geen pijn hé, een preventieve opsporing kan letterlijk je leven redden”, benadrukt ze.

“Wel moeten we eerlijk zijn, mijn huisarts heeft me nooit aangeraden om een uitstrijkje te laten nemen, en zo zullen er wel nog vrouwen van mijn leeftijd zijn. Ik had natuurlijk zelf mijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Als ik ook maar een handvol van die vrouwen kan overtuigen, dan is mijn getuigenis iets waard geweest. Niet twijfelen, gewoon doen. Als ik de tijd zou kunnen terugdraaien…”

Vroege diagnose

Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Caroline Gennez (Vooruit) hoopt dat meer vrouwen zich in de toekomst tijdig laten screenen, ook wie gevaccineerd is. “Als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, kunnen ernstigere verwikkelingen of zwaardere behandelingen vermeden worden en is de kans op volledige genezing groter. Voordelig voor de vrouwen zelf, maar ook de maatschappij. Het is dan ook logisch dat we resoluut kiezen voor een screeningsmethode die betere resultaten oplevert”, klinkt het.