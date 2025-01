Met de vorming ‘Hartveilig’ leer je reanimeren en defibrilleren

Kortrijk draagt het label ‘hartveilige stad’. Verschillende stadsgebouwen zijn uitgerust met een automatische externe defibrillator (AED). Wil je weten hoe je met zo’n apparaat aan de slag kan? Wil daarnaast ook leren om te reanimeren en dus om hartmassage en beademing te geven? Schrijf je dan snel in voor een vormingsmoment ‘Hartveilig’ van het Rode Kruis.

In de opleiding leer je zowel reanimeren als het AED-toestel gebruiken. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Stadsmedewerkers konden al een opleiding volgen, maar de stad wil ook aan de inwoners de kans geven om een cursus te volgen. Dat kan vanaf de leeftijd van 16 jaar.

De vormingen gaan door in het Rode Kruislokaal (Antoon Van Dycklaan 14a). Inschrijven kan via het gratis nummer 1777 of via www.kortrijk.be/vorminghartveilig. De eerstvolgende gratis opleiding gaat door op donderdagavond 16 januari.