Liveblog – Corona in West-Vlaanderen: coronacijfers blijven verder in opmars

Volg hier het nieuws over het coronavirus in West-Vlaanderen.

De coronacijfers blijven verder in opmars. Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen nadert de kaap van de 50.000. Intussen is de omikronvariant al goed voor 93 procent van het totale aantal besmettingen, blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers van Sciensano.

Tussen 15 en 21 januari werden dagelijks gemiddeld 47.606 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 77 procent. Elke dag werden er zowat 109.400 testen afgenomen, waarvan bijna de helft (44,2 procent) positief was. Het reproductiegetal klokt af op 1,28, wat betekent dat de epidemie aan kracht toeneemt. Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat in stijgende lijn. Tussen 18 en 24 januari waren er elke dag 314 hospitalisaties, 53 procent meer dan een week voordien. Op dit moment liggen 3.303 coronapatiënten in het ziekenhuis (+42 procent), van wie er 371 intensieve verzorging nodig hebben (-6 procent). Dagelijks overlijden gemiddeld nog steeds 24 mensen aan de gevolgen van covid-19, eveneens een stijging van 12 procent. Sinds de start van de pandemie overleden in ons land al 28.800 mensen na een coronabesmetting. Intussen hebben bijna 6,3 miljoen Belgen een boosterprik van een coronavaccin gekregen, wat overeenkomt met 68 procent van de volwassen bevolking en 55 procent van de volledige Belgische bevolking.