Lendelede voor de derde keer ‘Hartveilige gemeente’

Lendelede krijgt van het Rode Kruis voor de derde keer het label ‘hartveilige gemeente’. “Het is fijn dat we als lokale afdeling het label ‘Hartveilig’ kunnen overhandigen aan de gemeente, die al jaren inzet op een veilige omgeving met meer overlevingskansen voor wie een hartstilstand zou doen”, zegt kersvers RK-voorzitter Dylan Polfliet.

“Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V 2030 Lendelede). “Als men bij die personen binnen de 3 à 5 minuten kan starten met de reanimatie en met het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED), verhogen de overlevingskansen van het slachtoffer met 70 procent. Daarom is het project ‘Hartveilig’ van het RK Vlaanderen zo belangrijk.”

Lendelede beschikt over vijf AED-toestellen. “Aan het gemeentehuis, DOC, Den Tap, zaal Lindelei, de sporthal én de Oude Gemeentekoer waar de jeugdlokalen zijn. Binnenkort komt er nog een zesde toestel aan Huis Camer bij.”

“Onze afdeling kon die lessen reanimeren en defibrilleren zelf geven en daar zijn we uiteraard fier op”, aldus Dylan. “Ons team vorming bestaat uit Sofie Nolf, Michiel Lernouldt en mezelf. We zijn met onze lokale afdeling ook klaar voor de toekomst.”

Diverse opleidingen

“Het is meer dan ooit onze bedoeling om zoveel mogelijk Lendeledenaren de basistechnieken eerste hulp aan te leren. Recent nog – op 7 januari – ging onze combinatiecursus Eerste Hulp-Helper van start en dat is een groot succes. We kijken ook om nog opleidingen te voorzien voor de jeugddiensten in Lendelede en in het najaar ook lessen reanimeren en defibrilleren voor de hele bevolking. Onze afdeling bloeit en de samenwerking met de gemeente is goed en we zijn actief binnen de hulpdienst, bloedinzameling, sociale hulpverlening en we hebben ook een uitleendienst. Wie als vrijwilliger wil meewerken mag altijd mailen naar voorzitter@lendelede.rodekruis.be.” (IB)