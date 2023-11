Lekkende mazouttank vervuilde de bodem van de bussenstelplaats in Assebroek

De Stad Brugge zal nagaan in hoeverre de grond in de voormalige bussenstelplaats van De Lijn in de Tramstraat in Assebroek vervuild is. Een lekkende mazouttank zorgde er voor bodemverontreiniging. Gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen) vindt dat De Lijn de sanering moet betalen.

“In de namiddag van 21 augustus werd de buurt rond de voormalige bussenstelplaats in Assebroek opgeschrikt door een felle mazoutgeur. Bewoners moesten ramen en deuren gesloten houden”, herinnert Raf Reuse (Groen) zich nog levendig. “Omdat de buurtbewoners op dat moment nog niet wisten waar de stank vandaan kwam, is de politie langs geweest. Ook de stadsdiensten werden op de hoogte gebracht.”

Stookolietanks

De mazoutgeur ontstond volgens Raf Reuse na het uitgraven van de stookolietanks op de voormalige site van De Lijn: “Er vinden daar momenteel afbraak- en onthardingswerken plaats om van het terrein een groenzone te maken. De tanks bevatten geen olie meer en werden in 2008 gereinigd, maar de grond er rond is wellicht vervuild.”

“Bij het verwijderen van de tanks is de grond geroerd geworden waardoor een mazoutgeur merkbaar werd. De Stad heeft Envirosoil, erkend adviesbureau inzake bodemonderzoek en -verontreiniging, gecontacteerd. Op 29 september kwam deze firma ter plaatse een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke vervuiling, waarna een verslag wordt opgemaakt en de te nemen maatregelen uitgevoerd kunnen worden”.

Belastingbetaler

“Bij de aankoop heeft het stadsbestuur ons nochtans altijd verzekerd dat de site volledig gesaneerd is. Dat blijkt dus wellicht niet zo te zijn. Zal de Brugse belastingbetaler dan hiervoor moeten opdraaien? De Lijn moet zijn verantwoordelijkheid nemen en instaan voor alle kosten. Als dat juridisch niet mogelijk is, dan heeft de Stad een ernstige fout gemaakt bij de aankoop”.

Volgens milieuschepen Minou Esquenet (CD&V) heeft een eerste oriënterend onderzoek aan het licht gebracht dat bodem verontreinigd is: “We moeten nu nagaan hoe groot die vervuiling is, zodat we een plan van aanpak kunnen uitdokteren. OVAM is op de hoogte, twee tanken vertonen scheuren. De brandstof heeft zich niet verspreid bij de afbraakwerken. In januari 2024 start het veldwerk, worden bodemstalen genomen. Pas nadien kunnen we inschatten of een sanering nodig is. De Stad Brugge is inderdaad de eigenaar van de site.”