Leerlingen van MMI poetsen rolstoelen

De leerlingen van het 5de jaar Gezondheidszorg van het MMI trokken naar wzc Blijvelde om hun eerste stappen te zetten op de werkvloer. Uitgedost in een oranje stageschort van de school, mochten de leerlingen de rolstoelen en de rollators van de bewoners helpen poetsen. Voor de bewoners is dit een werkje van grote waarde, want meestal kunnen zij dit niet meer zelf. Er was af en toe ook wat ruimte voor een babbeltje met de rusthuisbewoners. Marit Vanbecelaere uit Kortemark en Zia Stevens uit Handzame leerden tijdens hun eerste dag op de werkvloer heel wat over rolstoelen en over de werking van een woonzorgcentrum. Er werden duidelijke linken gelegd vanuit hun lessen Zorg. Later tijdens het jaar is het dan tijd voor een stageperiode in een woonzorgcentrum. (JDK/foto JDK)