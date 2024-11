Leerlingen van de Groene Kouter testen ‘Game of Stroke’ uit

Het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge lanceert Game of Stroke, een digitaal spel voor 6- tot 10-jarigen waarbij Kat BEFAST hen spelenderwijs leert de symptomen van een beroerte te herkennen en hoe ze kunnen helpen.

Elke minuut telt bij een beroerte. De symptomen zijn: slechter zicht, schuine mond, verminderde kracht in arm of been en vreemd praten. De game duurt ongeveer 15 minuten. Leerlingen van De Groene Kouter uit Zwevegem mochten het spel als eersten uitproberen. Het past ook in het thema ‘Als een visje…’ waarbij het tweede leerjaar in de klas leert over gezondheid, ziek zijn, veiligheid, noodoproep, het ziekenhuis… Er was ook een leerwandeling in en rond het ziekenhuis voorzien en na afloop kregen de kinderen ook nog een diploma.