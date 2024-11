Kleinste PFAS-variant aangetroffen in Vlaams drinkwater: probleem het grootst in West-Vlaanderen

In drinkwaterbekkens in heel Vlaanderen is trifluorazijnzuur (TFA), de kleinste PFAS-variant, aangetroffen. Dat blijkt vrijdag uit metingen van drinkwaterbedrijf De Watergroep die VRT NWS opvroeg. Het probleem is het grootst in West-Vlaanderen.

TFA staat bekend om zijn slechte afbreekbaarheid en mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid. Via de regen, mist, wolken, waterlopen en riolen komt het ook in ons drinkwater terecht. Het is voorlopig onduidelijk wat het gezondheidsrisico precies is. Landbouw en een geschiedenis van industrie zijn belangrijke bronnen van TFA.

West-Vlaamse waterbekkens

De Watergroep meet met grote voorsprong de hoogste waarden aan de kraan en in de waterbekkens in West-Vlaanderen. Onder meer in Zillebeke, Zedelgem, Poperinge en Ieper is er veel TFA aangetroffen. Het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen verzamelde 924 stalen in de eerste jaarhelft van dit jaar.

Vlaanderen heeft nog geen norm voor TFA, maar Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) kondigde dinsdag een nieuwe gezondheidskundige advieswaarde aan van 15,6 microgram per liter drinkwater. De relatief hoge waarden van De Watergroep in West-Vlaanderen blijven onder de Vlaamse voorzorgsdrempel. In Wallonië en Nederland wordt de grens van 2,2 microgram per liter gehanteerd,wat lager is dan de gemeten waarden. Oppositiepartij Groen reageerde “gechoqueerd” op de plannen voor de hogere norm in Vlaanderen.

Eerder bleek dat TFA ook aanwezig is in het drinkwater in Brussel en Wallonië. De stof zou zo goed als overal in Europa voorkomen.