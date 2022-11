Karel Scherpereel, na verbod op de verkoop van levende dieren: “Zal Brugge ook chocolade verbannen?”

Het recent ingestelde verbod op de verkoop van levende dieren op de Brugse markten zorgde maandagavond voor een geanimeerd debat tijdens de gemeenteraad. “Zal Brugge binnenkort ook de verkoop van chocolade verbannen?”, vroeg raadslid Karel Scherpereel zich af.

“Ik betreur het verbod op de verkoop van levende dieren op de Markt in Brugge. Het stadsbestuur slaat de bal mis”, zei raadslid Karel Scherperel (CD&V). Hoewel hij tot de politieke meerderheid behoort, uitte hij zware kritiek op die regelneverij.

Geen speelgoed

“Wordt binnenkort de verkoop van chocolade ook verboden, uit vrees voor impulsaankopen? Want dat is het argument dat het schepencollege aanhaalt: dieren zijn geen speelgoed, teveel ouders kopen een dier om hun kind een plezier te doen, maar verzorgen het niet.”

“Die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, het is niet aan de stad om kinderen op te voeden. Ik ben een dierenvriend en zie dat de handelaars op de Markt gezonde en goed verzorgde dieren te koop aanbieden. Waarom dat verbod?”

Bol.com

Ook Benedikte Bruggeman (Open VLD) stelde zich vragen bij het verbod: “Waar moet ik mijn levende kippetjes nu aankopen? Moet ik die nu bestellen op bol.com? Ook ik heb thuis levende dieren, kippen krijgen etensresten en eten groenteafval.”

Oppositieraadslid Andries Neirynck (Groen) beaamde: “Kippen zijn de meest duurzame afvalverwijderaars!”

Maar Nele Caus (N-VA), partijgenote van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, zorgde voor tegenwind: “Het verbod is positief, het ligt in het verlengde van het verbod op thuisslachten.”

Gedumpte dieren

Schepen Mathijs Goderis (Vooruit) juichte het debat toe: “Het toont aan dat vele Brugse politici bekommerd zijn om dierenwelzijn. De bezorgdheid om impulsaankopen is niet de enige reden voor het verbod. Het Blauwe Kruis zit barstensvol met verwaarloosde en gedumpte dieren. Weliswaar geen kippen, wel konijnen en cavia’s.”

“Levende dieren vergelijken met een reep chocolade is ongepast. Als ik teveel chocolade eet, krijg ik buikpijn en ben ik daar zelf als enige het slachtoffer van. In dit dossier zijn dieren het slachtoffer. Het transport naar de markten en de drukte op die markten, waar ze in een kleine kooi zitten, bezorgt hen stress.”

Vogelgriep

“Bovendien verhoogt dit het risico op de verspreiding van virussen, zoals de vogelgriep. Mag ik u herinneren aan het tijdelijk verbod op pluimvee op de markten in 2017, toen dat virus woedde? Of aan het feit dat recent al acht Brugse zwanen bezweken zijn aan een virus?”

“Op de Brugse markt is er slechts één verkoper van levende dieren. Die is 73 jaar oud, hij alleen mag nog voortdoen tot aan zijn pensioen. Daarna is het definitief gedaan!”, aldus de Brugse schepen van Dierenwelzijn.