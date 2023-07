Inwoners Raversijde laten zich testen op PFAS: “Overheid moet hier meer doen en de mensen onderzoeken”

Donderdagavond hebben 34 Raversijdernaars zich laten testen op PFAS. “De overheid moet hier meer doen en de mensen onderzoeken”, zeggen de initiatiefnemers van ‘Wij Raversijde’ en vzw Climaxi.

“Er zat PFAS in het blusschuim dat hier jarenlang op de luchthaven bij oefeningen en incidenten werd gebruikt en er is grote ongerustheid op de wijk”, zegt Matthias Maelfeyt van ‘Wij Raversijde’. “Vijftien mensen uit onze groep lieten zich eerder testen op PFAS en er werden verhoogde waarden gemeten. Maar die mensen bevonden zich meestal buiten de straal van 100 meter rond de luchthaven. Daarom willen we een vollediger beeld met mensen die dichtbij wonen.”

Bloedonderzoek

Mensen uit de Zakstraat, Schoolstraat en Nieuwpoortsesteenweg konden zich melden voor een bloedonderzoek. Voor 34 van hen werd dat betaald door de actiegroep en de vzw Climaxi, die werkt rond klimaat en ecologisch burgerschap. Johan Bultiauw (Climaxi): “De gegevens worden anoniem verwerkt om zicht te krijgen op de mogelijke problematiek. De deelnemers krijgen via hun huisarts wel persoonlijk bericht over hun waarden.”

De initiatiefnemers willen vooral meer openheid. “Over de bodemanalyses was er openheid, maar om de mensen te laten testen was er minder enthousiasme. De stad Oostende verschuilt zich achter een advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid om niet te testen. Wij vinden dat de overheid de bloedafnames moet organiseren.”

Ook Matthias Maelfeyt wil meer actie. “De overheid zou eigenlijk wel wat pro-actiever mogen te werk gaan. We hopen dat de resultaten van het onderzoek aantonen dat er weinig problemen zijn. Dan hoeven we ons geen zorgen maken. Maar als bepaalde zaken niet in orde zijn dan is het de plicht van de overheid om tussenbeide te komen.”

Reacties buurtbewoners

Buurtbewoners konden zich inschrijven en al gauw waren de 34 plaatsen volzet. “Ik woon 22 jaar in de Schoolstraat en eet al die tijd eitjes van kippen uit de tuin. Ik ben helemaal niet gerustgesteld door de uitleg op de bewonersvergadering. Ik ben ongerust over mijn gezondheid. Ik heb me dan ook meteen ingeschreven voor dit onderzoek”, zegt Mario.

Ook een andere bewoonster bevestigt. “Jarenlang werden bij de brandweer op de luchthaven demonstraties gegeven waar kinderen naar toe kwamen kijken. We zijn bezorgd en willen duidelijkheid.”

Brenda woont op de Nieuwpoortsesteenweg en laat zich ook testen. “Omdat ik verontrust ben. Ik wil duidelijkheid.”

Ook Carole beaamt. “Ik ben zeer bezorgd en stelde me direct kandidaat voor de bloedafname.”