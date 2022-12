Informatiebeveiliging Jan Yperman voldoet aan hoogste normen: “Uitgebreide controle van internationaal auditkantoor”

De beveiliging van privacygevoelige informatie is essentieel in een ziekenhuis. Het Jan Yperman Ziekenhuis zet daar dan ook fors op in. Nu kreeg het voor die aanpak, na een uitgebreide controle door internationale auditoren, als tweede West-Vlaamse ziekenhuis het ISO 27001-certificaat.

Als een patiënt via de spoeddienst van het ziekenhuis wordt opgenomen, moeten artsen en verpleegkundigen onmiddellijk het medisch dossier kunnen inzien, legt data protection officer Niels Vermeersch uit. “Dat kan van levensbelang zijn. En die gegevens moeten niet alleen beschikbaar zijn, maar ook betrouwbaar. Daarnaast verwacht elke patiënt terecht dat zijn dossier vertrouwelijk blijft en alleen de betrokken zorgverleners toegang krijgen.”

Internationale audit

In september bezocht een team van internationale auditoren het Jan Yperman Ziekenhuis. Niels Vermeersch: “Ze gingen na hoe ons ziekenhuis de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens garandeert via een managementsysteem, informatiebeveiliging, procedures en bewustmakingscampagnes. Dat gaat om gegevens van patiënten, maar evengoed van medewerkers en bezoekers van het ziekenhuis.”

De auditoren stelden vast dat informatieveiligheid een prioriteit is in ons ziekenhuis en kenden Jan Yperman het ISO 27001-certificaat toe. Dat is de wereldwijd hoogst erkende norm voor informatiebeveiliging.