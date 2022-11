Infoavond over borstkanker informeert Zwevegemse dames: “Stap naar de dokter en laat naar je borsten kijken”

Tijdens een druk bijgewoonde infoavond rond borstkanker in Zwevegem, werd de oproep gelanceerd om naar je borsten te laten kijken. Vrouwen tussen de 50 en 69 krijgen een uitnodiging om dit gratis te laten doen.

“Het woord borstkanker wekt bij veel vrouwen een gevoel van onbehagen of onmacht op. Dit is te begrijpen, borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Een op de acht vrouwen wordt met de ziekte geconfronteerd”, zei schepen Spincemaille (CD&V) in haar inleiding. Ze deed meteen een oproep om zich te laten screenen. “Als het resultaat negatief is, ben je opgelucht. Als het positief is, ben je er op tijd bij en is een betere behandeling mogelijk.”

Gratis onderzoek

Vrouwen tussen de 50 en 69 jaar kunnen om de twee jaar gratis hun borsten laten onderzoeken. Ze krijgen daarvoor een uitnodiging van de Vlaamse overheid. “Slechts de helft van de vrouwen gaat op die uitnodiging in. In Zwevegem is dat zelfs nog iets minder. Dit moet beter. Het is ons niet te doen om mooie cijfers te kunnen voorleggen, neen, wij doen aan borstkankerpreventie omdat het de gezondheid van de Zwevegemse vrouwen ten goede komt”, aldus Spincemaille.

Ambassadeurs

Om de boodschap beter te verspreiden, werden een aantal ambassadeurs aangesteld. “Wij hebben onze Zwevegemse kapperszaken, schoonheidssalons en apothekers gevraagd om onze flyers uit te delen en de affiche uit te hangen. We doen dit onder het motto: Vrouwen, draag zorg voor jezelf, zie jezelf graag en zoals je een kapbeurt of schoonheidsbehandeling boekt, maak ook periodiek je afspraak voor de screening.” Er was ook deskundige uitleg over de screening en borstkanker door Dr. Tom Matton, radioloog, en Ine Decadt, verpleegkundig specialist oncologie. Daarna mocht ereschepen Francine Dewilde, zelf borstpatiënte, drie lotgenoten hun verhaal laten doen. Het waren Lydie Bulcaen, Trui De Baene en Martine Eggermont die moedige getuigenissen brachten. De avond werd afgesloten met een receptie waarop nog even kon worden nagepraat. (GJZ)