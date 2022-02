Hoe maak je goeie voornemens waar?

De nieuwjaarsmaand is ten einde, Tournée Minérale net begonnen… Wie de overtollige januarikilo’s kwijt wil door wat meer te bewegen, krijgt hieronder alvast handige tips van drie personal trainers uit Tielt. “Kies vooral iets wat je graag doet, je zult het dan ook langer volhouden.”

Wat?

Nele Billiet geeft in haar beweegstudio BN Motion, gelegen in de Hulststraat 4, personal training, pilates, bootcamp en core stability (aan mannen). Haar moeder en kinesiste Katrien Depuydt biedt er yogales aan. Los hiervan fungeert Nele ook als Bewegen op Verwijzing-coach voor Tielt (op doktersvoorschrift). Meer info via tielt@bewegenopverwijzing.be.

Beweegtip?

“Het belangrijkste is dat je kiest voor iets wat je graag doet. Hou je van wandelen, dan moet je niet tegen je zin gaan fietsen, want je zult het toch niet volhouden. Ik kan iedereen maar aanraden om echt dagelijks een bewegingsmoment in te lassen, al besef ik dat de aanbevolen 10.000 stappen per dag wat te hoog gegrepen is voor mensen met een bureaujob. Ga daarom uit van 150 minuten in de week matig intensief bewegen – denk aan wandelen – en dan nog eens 75 minuten intensieve beweging zoals personal training, fitness en lopen. Een absolute afrader is in het weekend 200 kilometer gaan fietsen als je de hele werkweek niet van je bureau wegraakt.”

Zelf sporten?

“Ik laat dagelijks één uur of langer onze hond uit. Als volleybalspeelster train ik twee keer per week, aangevuld met een wedstrijd. Ik probeer ook een keer per week te zwemmen of te fietsen. Die keuze is afhankelijk van het weer.”

Beweeglocatie?

“Binnen Tielt doe ik dat heel graag in de omgeving van de Poelberg en de Meikensbossen waar het overdag, wanneer ik de meeste vrije tijd heb, meestal heel rustig toeven is. Buiten onze stadsgrenzen vind ik Cap Gris-Nez (Opaalkust, red.) een echte aanrader.”

Privé?

Nele (27) is samen met Lowie De Cloet (29). Ook hun trouwe viervoeter Pavlov maakt deel uit van het gezin.

“Een schema op maat brengt op termijn meer op”

Wat?

Personal trainer Brecht Devlaminck staat vanuit de Oosthoekstraat in Kanegem in voor functionele sportbegeleiding en voedingsadvies.

Beweegtip?

“Om gezond door het leven te gaan, hoef je absoluut geen extreme dingen te ondernemen. Het komt er vooral op aan om te zoeken naar haalbare (soms kleinere) zaken en regelmaat in te lassen. Een schema op maat brengt op lange termijn altijd meer op. Het is een absolute meerwaarde om je hierin te laten begeleiden, al is het maar bij de start. Mensen zijn vaak geneigd te snel hun grenzen te verleggen, bijvoorbeeld met extreme beweeg- en voedingsschema’s, zodat ze sneller (moeten) afhaken.”

Zelf sporten?

“Door de toenemende bezetting in de studio en mijn drukke gezinsleven stel ik drie tot vier wekelijkse sportmomenten van 30 tot 45 minuten als doel voor mezelf. Ik opteer voor een combinatie van wat krachttraining en cardio met respect voor mijn fysieke balans. Variëren zorgt ervoor dat het leuk blijft. In de herfst en winter neemt krachttraining de bovenhand en vanaf het voorjaar tot einde zomer haal ik de koersfiets van stal.”

Beweeglocatie?

“Hoe cliché het ook mag klinken: ik sport het liefst in mijn eigen studio, net omdat die heel landelijk gelegen is. Door het grote schuifraam achteraan kijk ik uit over de uitgestrekte weilanden tussen Kanegem en Ruiselede. Met een rustig muziekje erbij is het de ideale plek om even aan het gejaagde leven te ontsnappen. Als iedereen ’s avonds de deur uit is en het poetsen zit erop, kan ik er na een drukke maar deugdzame dag nog zo veel voldoening uithalen om nog een klein uurtje zelf te sporten.”

Privé?

Brecht (31) is getrouwd met Evi Van Wynsberghe (36) en papa van Mila (5) en Yara (1).

“Vul sportuurtje aan met dagelijkse wandeling”

Wat?

In haar Studio Pilar (Kasteelstraat 60) geeft Sarah Vandekerckhove krachttraining op maat, in persoon (1 op 1 of in heel beperkte groepjes). Er is ook een online-aanbod. Daarbij wordt een schema opgemaakt waarbij de klant in zijn thuisfitness of in de lokale fitness terechtkan. Binnenkort breidt voedingscoaching het aanbod uit.

Beweegtip?

“Wandelen is een uiterst doeltreffende manier om je gezondheid, humeur en geest flink te boosten. Het is voor bijna iedereen haalbaar en vergt geen dure investeringen. Vaak kloppen mensen bij me aan omdat ze wat kilo’s kwijt willen, maar te weinig blijken te bewegen doorheen de dag. Het uurtje dat je komt sporten omvat een deel van je energieverbruik. Ga dus ook wat vaker wandelen, zet je auto wat verder, breng je kinderen te voet naar school… Je zou versteld staan van het effect van zo’n actievere levensstijl. Momenteel doe ik een challenge die aanstuurt op dit gegeven.”

Zelf sporten?

“Ik doe viermaal in de week tussen de 45 en 60 minuten aan krachttraining en probeer een keer in de week te lopen, al drijf ik die frequentie op als er een loopevenement gepland staat. Daarnaast probeer ik dagelijks buiten te komen voor een korte wandeling. Met een wandelclubje organiseren we van tijd tot tijd een lange wandeling op zondagvoormiddag en jaarlijks nemen we deel aan de Vierdaagse van de IJzer.”

Beweeglocatie?

“Mijn eigen sportstudio en lopen doe ik graag in de Meikensbossen, op de Poelberg of de Finse piste. In de wintermaanden zijn dat de sneeuwpistes in het buitenland. Op reis heb ik altijd mijn loopschoenen mee.”

Privé?

Het gezin van Sarah (36) wordt gevormd door haar partner Bernd Vanrenterghem (41) en hun zoontjes Remi (8) en Achiel (4).

