‘Gezonde Gemeente’ Roeselare neemt deelt aan 10.000 stappen-project: “Elke stap telt voor ons welzijn”

Als Gezonde Gemeente neemt Stad Roeselare deel aan het project 10.000 stappen: elke stap telt. Door op verschillende locaties signalisatiepijlen te plaatsen, die aangeven hoeveel stappen je van een bepaald punt verwijderd bent, wil Roeselare haar inwoners motiveren om dagelijks te bewegen.

Naar aanleiding van de Week van de Beweging speelt Stad Roeselare in op het project 10.000 stappen: elke stap telt vanuit het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen. Het doel is om via dit project in vier jaar tijd (2021 – 2024) tot beweegvriendelijke buurten in Roeselare te komen.

Om de Roeselaarse inwoners te motiveren om meer te bewegen in het dagelijkse leven, heeft het stadsbestuur op verschillende locaties signalisatiepijlen geplaatst. Op deze wegwijzers staat aangegeven hoeveel stappen je van een bepaalde plaats verwijderd bent. Zo zie je bijvoorbeeld aan de Heilige Kruisverheffingskerk in Beveren dat je op slechts een tiental minuten van het station in Roeselare verwijderd bent en op nog geen twintig minuten van de Grote Markt.

Op zes locaties in de stad kan je de signalisatiepijlen terugvinden: bij de kerk in Beveren, in Rumbeke en Oekene, bij de Godelievekerk, het station en op de Grote Markt. “Met dit project willen we inzetten op onze gezondheid”, aldus schepen Michèle Hostekint.

“Bewegen is niet alleen goed voor onze fysieke gezondheid, maar ook voor ons mentaal welzijn. Het is algemeen geweten dat het streefdoel 10.000 stappen per dag is. Doordat de signalisatiepijlen letterlijk aangeven op hoeveel stappen je je van een bepaald punt in de stad bevindt, hopen we meer mensen te stimuleren om ergens te voet naar toe te gaan in plaats van automatisch de auto te nemen. Het gaat dus niet alleen om recreatief wandelen, maar ook functioneel. Elke stap telt!”

Uniek in Vlaanderen

Bovendien kan je ook op elke pijl een QR-code scannen, waardoor je de weg naar je bestemming kan volgen. Met dit concept is Roeselare uniek in Vlaanderen. Als je de QR-code scant met je smartphone, wordt je verbonden met de app van RouteYou. Vervolgens kan je de wandel- en fietsroute downloaden, die je langs mooie en veilige wandel- en fietsvriendelijke en verkeersarme wegen leidt.

Daarnaast krijg je heel wat toeristische informatie en ontdek je langs het traject verschillende bezienswaardigheden en leuke weetjes over de buurt op je smartphone.

Stad Roeselare hoopt alvast op veel enthousiaste wandelaars: “Zet als Roeselaarse burger je beste beentje voor en stap mee in deze bewegingscampagne”, motiveert Michèle Hostekint. “Stap voor stap bereik je niet alleen een goede gezondheid, maar je voelt je ook beter in je vel, je stimuleert je mentaal welzijn, slaapt beter en stapt dus minder vaak met het verkeerde been uit bed.”

Met deze campagne heeft Stad Roeselare de intentie om haar inwoners te stimuleren om de aanbevolen beweegnorm van wekelijks 150 minuten matig tot hoog intensief te bewegen, te behalen. Voor alle duidelijkheid: je hoeft niet te sporten om voldoende te bewegen. Wandelen, een recreatieve fietstocht of even trampolinespringen zijn even goed voor je gezondheid.

