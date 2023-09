Gemeente, huisartsen en apothekers samen tegen corona in Ledegem

De gemeente Ledegem en de lokale apothekers en artsen bundelen de krachten in de strijd tegen corona. Vanaf eind september kunnen bewoners terecht bij de lokale apotheker en arts voor het coronavaccin.

Corona is momenteel weer bezig aan een opmars. “De wetenschap verwacht de coronapiek al voor begin november. Omdat we geen tijd te verliezen hebben, hebben we de koppen blij elkaar gestoken om af te stemmen hoe we onze lokale, Ledegemse vaccinatiecampagne het best kunnen aanpakken”, aldus schepen van Sociale Zaken Wally Corneillie (CD&V/VD).

Dit najaar verschijnen er geen vaccinatiecentra in het straatbeeld en worden door de Vlaamse Overheid geen uitnodigingen op naam verstuurd om je te laten vaccineren. “Als lokaal bestuur moeten we dus zelf het initiatief nemen om binnen onze gemeente onze burgers correct en duidelijk te informeren over waarom ze voor een coronavaccin moeten kiezen en waar ze dat kunnen krijgen”, aldus Wally.

Kwetsbare doelgroepen

De gemeente raadt vooral de kwetsbare doelgroepen zeer sterk aan zich opnieuw te laten vaccineren. “De belangrijkste risicogroepen zijn de 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen die in de zorgsector werken en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen zoals hartaandoeningen en immuunstoornissen. Om een vaccin te krijgen, hoeft de Ledegemse bevolking niet ver te lopen. “Het coronavaccin is gratis en kan geprikt worden bij elke huisarts en in elke apotheek in onze gemeente. Iedere Ledegemnaar kan zich dus in een vertrouwde omgeving laten vaccineren en er zijn ook meer mogelijkheden en tijdstippen om een vaccin te laten prikken”, aldus de schepen.

De burger kan niet vrij langsgaan, maar moet steeds vooraf een afspraak maken. “Het is belangrijk dat de patiënten bij het maken van hun afspraak vermelden dat het over een covidvaccin gaat. Onze huisartsen en apothekers moeten de coronavaccinaties kunnen bundelen zodat er geen dosissen per flacon verloren gaan.” De coronavaccins werden inmiddels besteld. De Ledegemse huisartsen en apothekers verwachten dat zij binnenkort kunnen starten met vaccineren.