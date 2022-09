Fika-huis geopend op nieuwe locatie

Het Fika-huis, tijdens de pandemie opgericht voor wie na een intense periode van ziek zijn het leven (opnieuw) vorm wil geven, is verhuisd naar Assebroek. Door de samenwerking met vzw ’t Veldzicht kan men er in de Bossuytlaan tegen een vriendenprijs een gerieflijk ingericht pand huren. Deze namiddag vond daar al voor de eerste keer een instuif plaats.

“We voorzien hier elke dinsdag en vrijdag een instuif van 11 tot 16 uur. Mensen kunnen langskomen, een tas koffie drinken, een boek lezen. En vooral meedoen aan activiteiten. Zo voorzien we een schrijfworkshop, waarbij de focus op herstel ligt, en dat werkt therapeutisch. In het begin krijgen ze enkele handvatten aangereikt door Edith Vandromme, de cursusleidster. Als ze iets geschreven hebben, krijgen ze feedback en mogen ze, indien ze dat willen, wat ze geschreven hebben aan de anderen voorlezen. We willen de mensen een plaats bieden, weg van de zorg, en hen laten reflecteren over wat de ziekte met hen doet, zodat ze, ondanks hun ziekte, weer grip krijgen op hun leven”, zegt Nikie Maes.

Bewegers gezocht

Daarnaast is er ook ‘Fika beweegt!’, waarbij een Fika-beweger met een hersteller afspreekt om samen te gaan wandelen, fietsen of zwemmen. “We hebben al proefgedraaid met steun van de Sportdienst, en nu gaan we daarop door. Voor wie zich wil opgeven als Fika-beweger is er op vrijdag 7 oktober een infomoment.”

“Bewegen is heel belangrijk. Daarom gaan we ook maandelijks op stap met een gediplomeerde gids. We organiseren ook bosbaden en brengen de mensen zo weer in contact met de natuur”, aldus Nikie.

“Dat bewegen en die natuurbeleving zijn een heel groot stuk van ons programma, want de mensen voor wie we het doen, zijn ziek geweest en hebben heel lang binnen gezeten en kunnen op die manier, samen met anderen, de draad weer opnemen”, vult Roos Stieperaere aan.

Tweedelige podcast

In het kader van het knooppuntenfestival ‘Compassionate Brugge’ presenteert het Fika-huis samen met ‘Kaal is ook een kapsel’ de podcast ‘Fika Omringt’. Journalisten Meike de Roest (podcast ‘Kaal is ook een kapsel’) en Bart van Eldert (‘Beter worden is niet voor watjes’ – Prometheus, 2018) gaan in deze podcast in gesprek over hun ervaring met kanker en chronische ziekte.

De voorstelling vindt deze avond om 18.30 uur plaats bij de opening van het nieuwe Fika-huis in de Bossuytlaan 24a te Assebroek.

“Het is een tweedelige podcast. Het eerste deel gaat over ziek zijn en gezond zijn, en het moeilijke evenwicht daartussen. Deel twee gaat over aspiraties en over wat men gemist heeft”, licht Nikie toe. “Bedoeling is ook dat er op regelmatige basis nieuwe content wordt toegevoegd.”

Luisteren naar de podcast kan in de podcast-apps via ‘Kaal is ook een kapsel’. Meer informatie op www.fika-huis.be of op Instagram @kaalisookeenkapsel. (CGRA)