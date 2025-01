Eveline en Ilja geven tweede lezing over gezonder leven

Na een eerste succesvolle editie volgt er een tweede lezing onder de noemer van een gezonde levensstijl door Eveline Verleye van Back to (y)our Nature, in samenwerking met gastspreker Ilja Van Mol.

“Vraag honderd mensen wat je ze mag toewensen bij de start van het nieuwe jaar, en de meesten zullen zeggen: ‘een goede gezondheid’”, stelt gezondheidscoach en massagetherapeut Eveline Verleye (53). “Logisch, want zonder gezondheid heeft alles minder glans. Na enkele dagen in de lappenmand weet ik weer hoe belangrijk dat is. Gelukkig ben ik dankzij rust, kruiden en supplementen bijna hersteld, net op tijd voor mijn lezing aanstaande vrijdag.”

Wil jij in 2025 ook gezonder leven? Tijdens deze lezing ontdek je wat je lichaam écht nodig heeft, hoe je vervuilende invloeden kunt vermijden, en hoe je fysiek, sociaal en financieel sterker wordt.

Wees welkom vanaf 19u15 in Domein Walbrugge, Tiegem. Samen starten we dit jaar gezond en krachtig!