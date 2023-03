Escape game in kasteel Wallemote doet je dementie beter begrijpen

Wie meer wil weten over dementie en vooral wat het met iemand kan doen, kan nog tot 18 maart de escape game ‘De Trein van Edgard’ in kasteel Wallemote spelen. De Stuurgroep Dementievriendelijk Izegem deed daarvoor een beroep op het Expertisecentrum Dementie Paradox.

De stuurgroep ontstond in 2015 vanuit het Sociaal Huis. Samen met begeleidingsdienst De Misthoorn in Ingelmunster, drie lokale woonzorgcentra, dienstencentrum De Leest en centrum voor dagverzorging Dischveld wil de stuurgroep beeldvorming rond dementie verruimen en nuanceren. Zo werd in het verleden al eens een reminiscentiehuis opgericht.

“Dit keer laten we je kennis maken met De Trein van Edgard, een mobiel escape game van Expertisecentrum Dementie Paradox”, vertellen schepenen Kurt Himpe (N-VA) en Ann Van Essche (CD&V). “Het spel biedt je een levendige ervaring waardoor je dementie beter kan begrijpen. De spelers bevinden zich op de trein van Edgard. Hun opdracht: een aantal ontbrekende stukken uit het levensverhaal van Edgard terug op de juiste plaats zetten. Een souvenir van een verre reis, een vergeten verjaardagscadeau, een verloren liefde en een jeugdvriend. Elk teruggevonden stukje brengt de spelers naar een volgende plaats in het levensverhaal van Edgard. Na afloop krijgen de spelers een overzicht van de puzzels te zien, met hun link naar dementie.”

In ons land zijn er naar schatting zo’n 200.000 mensen met dementie. Wereldwijd zijn het er 55 miljoen. De kans dat iemand tijdens zijn leven dementie krijgt, wordt geschat op één op vijf.Het risico neemt sterk toe met de leeftijd en door de vergrijzing gaat men ervan uit dat het aantal mensen met dementie tegen 2070 zal zijn verdubbeld.

Zeer belangrijk

“Net daarom zijn de inspanningen van de werkgroep en alle betrokken organisaties zeer belangrijk en wil ik iedereen namens het stadsbestuur danken voor de inzet en de betrokkenheid”, aldus schepen Himpe.

De escape game is van 8 tot 18 maart beschikbaar in kasteel Wallemote (Kokelarestraat 85). Het spel kan in groepen van 4 tot 8 personen gespeeld worden en duurt ongeveer anderhalf uur. Deelnemen is enkel mogelijk na inschrijving bij het dienstencentrum (051 33 76 10 of dienstencentrum@zorgizegem.be). (vadu)