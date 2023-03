Els Manhaeve leeft al 13 jaar met een nieuwe nier: “Ik probeer mijn dankbaarheid te tonen door gezond te leven”

Op wereldnierendag (dit jaar op donderdag 9 maart) is Els Manhaeve aan het terugkeren uit het Spaanse Alicante. “Dankzij mijn nieuwe nier heb ik nu al 13 jaar opnieuw een normaal leven en kan ik ook op reis gaan.”

Wereldnierendag is telkens de tweede donderdag van maart, dit jaar dus op donderdag 9 maart. “Eerlijk. Ik wist niet dat het vandaag was”, zegt Els Manhaeve. “Maar dat komt allicht omdat ik op reis ben. Mocht ik in België geweest zijn, dan had ik het wel opgepikt. En ja, het doet wel wat me. Ik voel vooral dankbaarheid voor de nieuwe nier die ik in augustus 2010 kreeg. Ik weet dat ik die kreeg van een vrouw die jonger was dan ikzelf. Haar identiteit ken ik niet, ik heb destijds wel een brief met dankwoorden naar haar familie.”

Gezond leven en veel fietsen

Maar aan het leven dat ze met haar nieuwe nier nu kan leiden, ging een hele lijdensweg aan vooraf, waarover Els Manhaeve eerder al bij ons getuigde. “Ik heb ook een drietal jaar zonder nier geleefd. Drie jaar lang heb ik ook niet moeten plassen. Toen mocht ik maar 50 ml per dag drinken, nu moet ik zoveel mogelijk drinken. En ook nog dagelijks mijn negen pillen tegen de afstotingsverschijnselen nemen, dat zullen er nu al meer dan 40.000 zijn. Ik moet ook om de zes weken op controle en daar blijven mijn waarden ook telkens goed. Met mij is dus alles goed.”

Els is stadsingennieur bij de stad Izegem, is ook altijd kunnen blijven werken, maar beseft ook het belang van gezond leven. “Ik tracht daar mijn man Wim in mee te nemen. We zijn beiden lid van een fietsclub en waren ook in functie van het fietsen nu enkele dagen in Alicante.”