Coca-Cola roept frisdranken terug wegens te hoog chloraatgehalte

Coca-Cola Europacific Partners Belgium roept heel wat producten terug omdat ze een te hoog gehalte aan chloraat bevatten. Het gaat om Fuze Tea, Fanta, Nalu, Minute Maid, Coca-Cola, Sprite, Tropico en Royal Bliss, zowel in blik als in glas. De flessen en blikken frisdrank die Coca-Cola heeft teruggeroepen, zijn sinds eind november in omloop.

De maatregel heeft betrekking op alle varianten van de voorgenoemde producten, ook de zero’s en lights. De teruggeroepen producten hebben een productiecode van 328G tot en met 338G. De productiecode is terug te vinden onder de uiterste houdbaarheidsdatum. Producten met andere productiecodes, zowel in blik als in glazen flessen, zijn niet betrokken en kunnen veilig geconsumeerd worden. Plastic PET-flessen, drankfonteinen of tetra-packs zijn evenmin betrokken.

Aan consumenten wordt gevraagd de betrokken producten terug te brengen naar het verkooppunt. De producten werden verkocht in verschillende winkels, maar ook via drankautomaten.

Sinds eind november in omloop

De flessen en blikken frisdrank die Coca-Cola heeft teruggeroepen, zijn sinds eind november in omloop. Dat heeft de frisdrankproducent intussen laten weten. De terugroepactie heeft betrekking op merken geproduceerd in blikken en hervulbare glazen flessen tussen 23 november en 3 december 2024 in de site van Gent.

Het merendeel van de getroffen en onverkochte producten is volgens Coca-Cola al uit de winkelrekken gehaald. “We blijven actie ondernemen om alle resterende producten van de markt te halen. Deze terugroeping dient vooral om de betrokken producten bij de consumenten terug te halen”, klinkt het.

Verstoorde schildklierfunctie

Langdurige hoge blootstelling aan chloraat kan volgens de Nederlandse voedselautoriteit in de mens leiden tot een verstoorde schildkierfunctie. Het is evenwel onwaarschijnlijk dat de incidentele inname van voeding met hoge chloraatgehalten tot acute gezondheidseffecten zal leiden.