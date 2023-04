Christophe Vande Vyvere (52) helpt dieren tijdens revalidatie: “Contente dieren én baasjes, daar doen we het voor”

Wie in de Baudeloostraat in Aarsele vaak baasjes binnen en buiten ziet wandelen met hun hond of kat hoeft niet vreemd op te kijken. In deze straat is Kynomotion terug te vinden, een bijzonder hydrotherapie- en fysiotherapiecentrum voor huisdieren. Christophe Vande Vyvere en zijn partner Els zijn de drijvende krachten achter de onderneming.

Jarenlang waren Christophe en Els fulltime aan de slag bij Focus en WTV als cameraman, maar een paar jaar geleden gooide het koppel het deels over een andere boeg: ze richtten een hydrotherapiecentrum voor huisdieren op.

Hebben jullie al altijd een voorliefde voor dieren gehad?

“Toch wel, we hadden altijd al een grote liefde voor de hond. Zo’n negen jaar geleden lazen we een artikeltje over iemand die een hydrotherapiecentrum had in Engeland. Op dat moment was er in ons land geen enkel centrum te vinden en dat vonden we wat raar. We hebben er toen onderzoek naar gedaan en het bleek dat zo’n centrum toch goede resultaten geeft. Zo zijn we er eigenlijk holderdebolder ingerold en werden we zo’n beetje de pioniers voor het Europese vasteland. Er was daar immers maar één centrum te vinden, in Nederland.”

Hoe leer je dan de knepen van het vak?

“We volgden eerst een korte en beperkte opleiding in Engeland. Daar zijn zulke centra wel al ingeburgerd, er zijn er zelfs meer dan honderd. Daarna zijn we praktijkles gaan volgen bij het centrum in Nederland. We mochten er een tijdje meelopen en hebben zo heel wat ervaring opgedaan. Intussen waren we ons eigen hydrotherapiecentrum aan het opbouwen, net als mensen uit Melsele met hetzelfde idee. Zo waren er ineens drie centra op het Europese vasteland.”

“Daarnaast volgen we nog regelmatig opleidingen bij goeie Amerikaanse scholen, via afstandsonderwijs. Daar staan ze al een pak verder met de therapieën en bijhorende opleidingen, dus op dat gebied hebben we van hen al heel wat bijgeleerd.”

“We zijn met ons eigen centrum ook rustig gestart, met twee hondjes per week. Zo konden we het opbouwen en langs de weg ervaring opdoen en intussen ook de dierenartsen overtuigen van het nut van ons centrum. Intussen is het aantal centra op het Europese vasteland trouwens wel flink aan het groeien.”

Jullie begonnen indertijd met twee hondjes per week. Dat is intussen al sterk toegenomen?

“Ja hoor, we zijn indertijd gestart met een klein badje van vier op twee meter. Stilaan ondervonden we dat dit te klein was om te kunnen blijven groeien. Intussen hadden we de keuze gemaakt om een huis te gaan bouwen en daar bouwden we meteen een volledig centrum aan. De hydrotherapie breidden we ook uit met een fysiotherapiecentrum, waardoor we nu 200 m² praktijkruimte hebben, met ook een veel ruimer bad.”

“Problemen zijn heel divers, maar vaak gaat het bij de dieren over rugproblemen”

“We zetten daarbij sterk in op het ecologische en CO²-neutrale aspect. We gebruiken daarnaast zo weinig mogelijk chemicaliën. Dat is belangrijk voor onze eigen gezondheid, maar uiteraard ook voor die van de dieren. Ons water is van topkwaliteit. Intussen passeren er meer dan honderd hondjes en katjes per week. De West-Vlaamse dierenartsen weten ons te vinden, zeker voor orthopedische problematieken. Met Lisa Braeckman haalden we zelf ook een erkend fysiotherapeute in huis. Zij doet de intake en bepaalt welke behandeling de dieren het beste kunnen krijgen.”

Welke problematieken komen er vooral bij jullie terecht?

“Dat is erg divers. Zowel honden als katten zijn hier welkom. In grote lijnen gaat het heel vaak over rugproblemen bij dieren, zoals hernia’s. Maar ook kruisbandrevalidatie, elleboogproblematiek en vooral heupdysplasie zien we regelmatig passeren en wordt heel vaak gerevalideerd. Met hydrotherapie kunnen we spiermassa kweken en verstevigen, zodat de dieren minder last hebben van hun heupdysplasie. De soepelheid wordt dan weer aangepakt tijdens de kinesitherapie.”

Waar geniet je het meeste van bij het werken met honden en katten?

“De dieren zien evolueren. Vaak komen ze angstig binnen, maar na een paar minuten kan dat al omkeren en krijg je een vertrouwensrelatie. Het is ook altijd fijn om de dieren te zien vooruitgaan. Contente dieren en contente baasjes, daar doen we het voor. Het is een erg dankbare job.”

Intussen hou je er nog steeds je tweede job op na, als cameraman. Is dat combineerbaar?

“Ik werk al bijna 25 jaar als cameraman, vroeger fulltime maar intussen parttime. Els is zelfs helemaal gestopt met die job toen we zijn gaan uitbreiden. Het leuke eraan is dat het twee totaal verschillende zaken zijn die ik allebei supergraag doe. Ik kan dan ook eens mijn gedachten verzetten en zo blijft het ook echt wel boeiend. Bovendien, tien uur per dag in het water liggen is ook niet alles. Je bent namelijk altijd nat!” (LDW)

http://www.kynomotion.be