Cercle-coryfee Jules Verriest (78) opgenomen in het ziekenhuis

Cercle Brugge organiseerde dinsdagavond in het logegebouw van het Jan Breydelstadion zijn traditionele nieuwjaarsreceptie. Daar was echter één grote afwezige: Jules Verriest. De 78-jarige Speler van de Eeuw van groen-zwart werd namelijk een week eerder in het ziekenhuis opgenomen.

Voorzitter Thomas Tousseyn van Cercle wenste Jules Verriest tijdens de receptie in naam van alle aanwezigen een spoedig herstel toe. Verriest blijft een graag geziene figuur bij Cercle. Hij volgt nog steeds alle thuismatchen, die op verplaatsing bekijkt hij in zijn woonkamer op televisie.

Volgens zijn echtgenote Andrea Cardon gaat het negen dagen na zijn hospitalisatie de goede richting uit en hoopt ze dat ‘Juultje’ zijn geliefde Vereniging opnieuw op de voet zal kunnen volgen. Uit respect en op vraag van de familie geven wij niet mee wat de reden van de ziekenhuisopname was. (ACR)