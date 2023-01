Burgemeester Walraet van Spiere-Helkijn sukkelt al jaar met gezondheid, schepen Deldaele neemt taken (af en toe) over: “2022 was een rampjaar”

Burgemeester Dirk Walraet (78) van Spiere-Helkijn kampt sinds vorig jaar met aanslepende gezondheidsproblemen. Dat werd duidelijk toen hij op de nieuwjaarsreceptie op 8 januari in sporthal Michelsberg slechts een half uurtje present tekende. “Het ziet er niet naar uit dat 2023 een beter jaar zal worden, want binnenkort moet ik opnieuw ‘binnen’”, reageert de burgemeester.

Burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester), ondertussen 78 jaar, zal in 2024 aan zijn zesendertigste jaar als burgemeester van de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn beginnen. In 2018 haalde hij het nipt in de verkiezingen van oppositiepartij TEAM+, met 51 procent van de stemmen.

Geopereerd aan nieren

Walraet kondigde vorig jaar al aan dat hij in 2024 niet meer op de kieslijst zal staan. De burgemeester sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid. Het afgelopen jaar zag hij zo meer van de binnenkant van een ziekenhuis dan hem lief was. In april werd hij nog aan de nieren geopereerd in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Naar eigen zeggen lag de oorzaak toen bij een coronabesmetting. “Ik wordt er binnenkort 79, en ben al meer dan 35 jaar burgemeester van deze gemeente. Ik ben de oudste burgemeester van West-Vlaanderen, het is dus niet abnormaal dat ik sukkel met mijn gezondheid”, reageert hij.

2023 geen beter jaar

Over zijn gezondheid wil Walraet niet veel meer kwijt, enkel dat hij lijdt aan een aanslepende ziekte. “2022 was echt een rampjaar op gezondheidsvlak. Ik ben van ziekenhuis naar ziekenhuis gegaan, van het ene onderzoek naar het andere. Het ziet er niet naar uit dat 2023 een beter jaar zal worden, want binnenkort moet ik opnieuw ‘binnen’.”

“Ik ben de oudste burgemeester van West-Vlaanderen, het is dus niet abnormaal dat ik sukkel met mijn gezondheid” – Burgemeester Walraet

Bij afwezigheid van Walraet fungeert eerste schepen Roger Deldaele als locoburgemeester. “Maar dat is altijd in onderling overleg met Dirk, al dan niet telefonisch”, zegt schepen Deldaele. “Zo neem ik nu de werken aan de IJzeren Bareel waar, in samenwerking met het ABVV.”

Burgemeester Walraet tekende op woensdag wel present op het schepencollege in Spiere-Helkijn.