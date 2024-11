Brugge wordt middagstad bij de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker

Brugge wordt tijdens het hemelvaartweekend van 2025 een van de vier middagsteden tijdens de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Op de vierde dag van dit fietsevenement, op zondag 1 juni 2025, zal Brugge met open armen duizenden fietsers ontvangen.

Tijdens het hemelvaartweekend tonen duizenden fietsers hun solidariteit voor mensen die te maken krijgen met kanker. Elk deelnemend team verzamelt voordien minstens 5.500 euro vereist stadsgeld in. Kristien Neyens, coördinator van de evenementen van Kom op Tegen Kanker, die sedert 2011 al bijna 49 miljoen euro opbrachten, legt uit hoe dit fietsevenement in elkaar zit:

“De 1.000 km wordt verdeeld over acht halve dagen. Elke ochtend start met een rit van 125 km vanuit Mechelen, richting een van de vier middagsteden. Na de middag gaat het de andere richting uit met aankomst in Mechelen. Zo gaat het voor de vier dagen van het hemelvaartweekend, zodat elk team uiteindelijk 1.000 km op de teller zal hebben. In 2025 zullen maar liefst 1200 teams deelnemen.”

Warme erehaag

Burgemeester Dirk De fauw was meten bereid om Brugge als middagstad te laten fungeren: “Kanker kan iedereen treffen. Wie ziek wordt, moet een mokerslag verwerken, ook familie en vrienden gaan door en harde periode. Kankeronderzoek is absoluut noodzakelijk, vandaar ons enthousiast welkom voor deze 1.000 km in Brugge. Dit soort evenementen brengt niet alleen financieel veel op, maar zorgt voor een warme sfeer en vormt een lichtpunt in het zware genezingsproces van patiënten.”

Volgens sportschepen Franky Demon is een middagstad meer dan een startplaats: “Brugge wordt die middag een bruisend, gastvrij sportief centrum voor jong en oud. De komende maanden werken we samen met Kom op tegen Kanker aan het parcours, de evenementenlocatie en de vrijwilligerswerving. We zullen in Brugge een warme erehaag vormen voor al die fietsers, het wordt en mooi en emotioneel moment. Brugge heeft een mooie traditie van sportieve evenementen voor het goede doel én een reputatie als wieler- en fietsstad.”

Solo

Geert Corteborst zal solo rijden en vanaf het Franse Orléans met een internationaal team naar Brugge fietsen. Provinciaal ambtenaar Koen Vanneste neemt met zeven collega’s deel aan dit fietsevenement: “Vorig jaar heb ik ook al deelgenomen, op de dag dat collega Annelies bezweek aan kanker. Dit jaar zullen bij de Provincie West-Vlaanderen een quiz, wafelverkoop en spaghetti-avond organiseren om aan het startbudget te geraken.”