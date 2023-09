Brugge bindt de strijd aan tegen menstruatiearmoede

De Brugse gemeenteraad heeft maandagavond een nieuw reglement goedgekeurd dat de strijd aanbindt tegen menstruatiearmoede. Raadslid Karin Robert (Groen) vindt het spijtig dat er voorlopig enkel in secundaire scholen gratis menstruatiemateriaal wordt aangeboden.

Volgens schepen voor sociale zaken en Mintus-voorzitter Pablo Anys (Vooruit) toonde onderzoek van Caritas uit 2019 al aan dat Vlaamse meisjes al eens weg bleven van school omdat ze geen geld hebben om menstruatieproducten te kopen: “Bij jonge meisjes die leven in materiële armoede miste wel 15 procent al eens school bij gebrek aan menstruatieproducten.”

Secundaire scholen

“De resultaten van het onderzoek zetten in Vlaanderen een beweging in gang zodat geen enkel meisje school zou moeten missen uit gebrek aan menstruatiemateriaal. Ook Groep Brugge wil mee op de kar springen en menstruatiearmoede aanpakken in eerste instantie in de Brugse secundaire scholen.”

“De cel Lokaal Sociaal Beleid ontwikkelde een reglement dat scholen zal ondersteunen die menstruatiearmoede willen aanpakken en bespreekbaar maken”, aldus Pablo Annys.

Basisonderwijs

De schepen dankte de vier vrouwelijke gemeenteraadsleden die dit punt op de agenda geplaatst hebben: eind augustus pleitten Sandrine De Crom (Open VLD), Karin Robert (Groen), Barbara Roose (Vooruit) en Benedikte Bruggeman (Open VLD) voor passende maatregelen.

Karin Robert (Groen) vroeg om de maatregel ook in lagere scholen toe te passen: “Ook daar stelt zich het probleem.” Schepen Pablo Annys (Vooruit) stelde haar gerust: “Dit huidig reglement richt zich enkel tot de scholen secundair maar, op latere datum, willen we ook maatregelen nemen in de basisscholen. Het probleem stelt zich daar evenzeer maar, één vierde van de meisjes is in het zesde leerjaar al ongesteld. Maar om financiële redenen, beperken we ons op dit moment tot het secundair onderwijs.”

Concreet voorziet Brugge een budget voor kastjes, menstruatie materiaal én een communicatieplan.