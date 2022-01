Blue Monday wordt beter met de BLIJsluiter van Wim Opbrouck en de West-Vlaamse apothekers

Iedereen heeft wel eens nood heeft aan positieve woorden, zeker in deze moeilijke tijden. Om het jaar goed in te zetten, maakten de West-Vlaamse apothekers samen met acteur Wim Opbrouck een BLIJsluiter, de bijsluiter waar je blij van wordt.

In december 2021 riep Wim Opbrouck op om zoveel mogelijk positieve boodschappen in te sturen om zo de BLIJsluiter te vullen. De oproep werd met succes onthaald want er kwamen honderden prachtige inzendingen; persoonlijke, emotionele, grappige, ontroerende maar vooral positieve! Een selectie van die boodschappen werden verzameld op de BLIJsluiter die vanaf maandag 17 januari bij alle West-Vlaamse apothekers gratis verkrijgbaar is.



De BLIJsluiter wordt niet toevallig dan gelanceerd. Die maandag staat gekend als ‘Blue Monday’, wellicht de meest deprimerende dag van het jaar wanneer veel mensen zich neerslachtig of weemoedig voelen. Heel wat goede voornemens van het nieuwe jaar zijn ondertussen gesneuveld, de dagen zijn nog steeds donker en het is de eerste dag van de werkweek. Ondertussen is er ook nog steeds grote onzekerheid over corona en de impact van de maatregelen.

© Laura Janssens

De BLIJsluiter kreeg naast de positieve boodschappen ook een poster mee die gemaakt werd door illustratrice en cartooniste Laura Janssens (@NietNuLaura). Zij liet zich inspireren door de inzendingen. Na het lezen van de boodschappen kan deze poster zo aan je muur hangen. Zo tovert ze elke dag een lach op je gezicht. Laura Janssens: “In mijn eigen strips en cartoons werk ik ook vaak rond kleine gelukjes, zoals een stoplicht dat op groen springt net wanneer jij eraan komt gefietst, of de automaat die twee snoeprepen geeft in plaats van één. Zalig dus, om al die blije boodschappen en warme adviezen van mensen te zien binnenstromen én daar ook nog iets bij te mogen illustreren.”

Lees deze BLIJsluiter aandachtig

Bijsluiters moeten heel wat informatie meegeven en worden vaak niet aandachtig gelezen. Voor velen hebben ze dan ook een negatieve connotatie. Daar brengt deze BLIJsluiter verandering in. Apr. Filip Vermeulen, voorzitter van De Westvlaamse apothekersvereniging: “Vorig jaar kregen onze apothekers ontzettend veel warme reacties op onze eerste BLIJsluiter in samenwerking met Leen Dendievel. Met deze tweede BLIJsluiter met Wim Opbrouck geven we opnieuw een positief signaal. Samen met onze 550 huisapothekers uit de streek willen we onze vele patiënten dan ook een hart onder de riem steken.”