Bijna 400 kinderen leren over gezond eten op kinderboerderij

Bijna 400 kinderen uit het kleuter- en het basisonderwijs volgen in de periode van dinsdag 4 tot en met vrijdag 21 februari een voormiddag les op de stedelijke kinderboerderij d’Oude Smelterij over gezonde voeding. Via de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek leren ze dat gezonde eetgewoonten niet alleen belangrijk zijn, maar ook lekker én haalbaar.

Starten met ontbijt

“Jong geleerd, oud gedaan”, aldus coördinator Veerle Callebert van de kinderboerderij. “Eten volgens de voedingsdriehoek is goed voor jezelf en voor onze planeet! Ons team leert de kinderen op een leuke manier dat gevarieerd eten cruciaal is en dat bewerkte voedingsmiddelen zoals frisdranken en snacks heel wat vet, suiker en zout bevatten. We maken de jongens en meisjes voorts duidelijk dat we gemiddeld eigenlijk te veel eten. Neem geen te grote porties en plan wat je eet, zodat je niets hoeft weg te gooien. Zo kunnen we de afvalberg verminderen.”

“In het eerste deel van de voormiddag krijgen de leerlingen een gezond ontbijt aangeboden. Voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong, zoals vers fruit, noten en volle granen, worden in de kijker gezet. Daarnaast voorzien we een ruime keuze aan gezonde producten.”

Omgaan met voedsel

In het tweede deel van de voormiddag kunnen de scholen kiezen uit verschillende lesthema’s die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen en bij het onderwerp gezonde voeding.

“De leerlingen kunnen yoghurt of kaas leren maken, net als milkshake en pudding”, vervolgt Veerle. “Andere mogelijkheden zijn pannenkoekjes bakken, een vruchtendrankje maken, een vierkazenpizza bakken, soep bereiden, brood met noten bakken, een energiereep maken, lasagne of spaghetti maken en zelfs meelwormkoekjes bakken. Het aanbod is gevarieerd.”

“We vinden het noodzakelijk dat kinderen bewust leren omgaan met voedsel. Plus: weten waar het vandaan komt. Na het gezonde ontbijt mogen ze zelf aan de slag gaan in de keuken. En ja, al doende leert men.” (JS)