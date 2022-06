AZ Zeno opent Warm Nest, inloophuis voor mensen met kanker

Het Warm Nest, het inloophuis voor mensen met kanker op de site van AZ Zeno, werd feestelijk geopend in aanwezigheid van Burgemeester Piet De Groote. Warm Nest is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. Terwijl een ziekenhuis de tumor aanpakt (cure), is Warm Nest er voor de mens achter de patiënt (care). Sinds een aantal weken is het huis open. De eerste yoga sessies, wandelingen en de make-up workshop lokten tal van geïnteresseerden.

“De ervaring leert dat de confrontatie met de diagnose van kanker zo traumatiserend en verlammend werkt dat noch de patiënt, noch zijn/haar naasten in staat zijn om meteen de info betreffende de diagnose en het verdere ziekteverloop te verwerken. Wanneer de patiënt op een later tijdstip klaar is om bijkomende info te ontvangen, nemen de zorgen en de onzekerheid toe. Op zo’n ingrijpend moment is het van belang dat de patiënt en zijn/ haar naasten in een veilige omgeving terecht kunnen. Warm Nest biedt die,” aldus professor dr. Duyck, bezieler van het Warm Nest.

“Vrijwilligers bieden, samen met ervaringsdeskundigen, en in samenspraak met de klinisch psycholoog verschillende soorten ondersteuning aan. We denken hierbij aan psychologische begeleiding, yoga, mindfulness, voetreflexologie, kookinitiaties, wandelingen… Daarnaast kan je er ook altijd terecht voor een babbeltje, een kopje koffie of met een vraag”, aldus Ann Nackaerts, coördinator Warm Nest. “Zelf kom ik ook uit een kroostrijk warm nest en ik voelde me hier meteen welkom”, getuigt burgemeester Piet De Groote tijdens de openingsreceptie. “Het Warm Nest past perfect binnen het dna van Knokke-Heist, een plaats waar je in een knusse en helende omgeving op een kwaliteitsvolle manier je kunt onthaasten en tot rust komen.”

WINGS: cultuuravond met Lieve Blancquaert en Nell

Vzw Warm Nest is aangewezen op giften en donaties en is als project erkend door de Koning Boudewijnstichting. Aanvullend worden een aantal boeiende activiteiten georganiseerd. Op 21 juni verwelkomt het Warm Nest Lieve Blancquaert in het CC Scharpoord. Zij zal in première haar fotoreeks uit Warm Nest tentoonstellen en vertellen over haar ervaringen in het huis. Aansluitend volgt het pianoconcert ‘Wings’ van Nell. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar vzw Warm Nest. Deelnemen kan via deze link.

Bouw

Voor het nieuwe project van AZ Zeno werd samengewerkt met de firma Ark Shelter. Deze creatieve architecten zijn gespecialiseerd in het bouwen van Arks: woonunits met een houtskeletconstructie. De units worden vooraf gebouwd in een fabriek en worden ter plaatse aan elkaar gekoppeld. Het resultaat is een prachtig Warm Nest, volledig geïntegreerd in de natuur als healing environment. Een bibliotheek met zicht op de tuin, een gezellige leefruimte en een landelijke keuken maken deel uit van het huis.