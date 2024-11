Ari viert haar zestiende verjaardag in New York dankzij succesvolle steunactie: “We zijn zó dankbaar”

De beste vakantie ooit. Alleen zo kunnen Ari Castelein en haar mama Leinie Vande Vijvere hun trip naar New York omschrijven. De Izegemse meid, die aan een zeldzame stofwisselingsziekte lijdt en op 15 december haar zestiende verjaardag mag vieren, droomde van een reisje naar de ‘city that never sleeps’. Dankzij een succesvolle crowdfunding en sponsorloop konden ze die wens in realiteit omzetten. “We zijn enorm dankbaar dat zóveel mensen ons gesteund hebben”, klinkt het.

Elke tiener kijkt reikhalzend uit naar zijn of haar sweet sixteen. Ook Ari Castelein, die met haar mama Leinie Vande Vijvere (45) en zusje Aimée-Michèle (4) in de Izegemse deelgemeente Emelgem woont, wilde van haar zestiende verjaardag – die ze op 15 december mag vieren – iets uniek maken. En die heeft voor haar nog een iets belangrijkere betekenis dan voor de doorsnee puber.

Negen jaar geleden werd bij Ari metachromatische leukodystrofie (MLD) vastgesteld. “Een levensbedreigende stofwisselingsziekte”, legt mama Leinie uit. “De zeldzame aandoening zorgt ervoor dat haar zenuwcellen langzaam afsterven.” S

inds vorig jaar is een rolstoel een vast onderdeel van haar leven, maar Ari blijft hoopvol richting toekomst kijken. En daar hoorde een verjaardagsfeestje in The Big Apple bij.

“Het was Ari’s grote wens om New York met eigen ogen te zien”, zegt mama Leinie. “We hebben er alles aan gedaan om die werkelijkheid te laten worden.”

Nacht van Vlaanderen

Alleen was het financiële luik geen makkelijke opgave. Ari wilde immers niet alleen met haar mama de Atlantische Oceaan oversteken, ook haar beste vriendin Aline Demilde (16) moest van de partij zijn, net als Marthe Verstraete (21).

Het reisgezelschap in Central Park © GF

Die laatste is Ari’s leidster bij de Akabe van Scouting Roeselare en stond mee in voor haar verzorging. Ook oma Katrien Laitem (69) sprong mee het vliegtuig op. Zij betaalde haar reis volledig zelf.

“Twee goeie vrienden – Dimitri Deflo en Dieter Devoldere – hebben afgelopen voorjaar een steunactie in het leven geroepen en organiseerden ook een sponsorloop tijdens de Nacht van Vlaanderen, in juni in Torhout”, gaat Leinie verder. “Die avond stapten we met ruim dertig mensen 42 kilometer voor Ari. Ari zelf legde, samen met zo’n veertig sympathisanten, de tien kilometer af.”

Halloween was Ari’s fijnste moment in New York. © GF

Alles samen werd bijna 14.000 euro ingezameld. “Brussels Airlines schonk ons de vliegtuigtickets, maar dankzij dit mooie bedrag konden we een rolstoeltoegankelijk hotel in het hart van de stad boeken én konden we ook nog eens een zwembadlift aanschaffen die Ari kan gebruiken bij de Roeselaarse afdeling van de G-zwemclub BOAS. Toetje was een elektrische handbike die we op Ari’s rolstoel kunnen monteren.”

Vrijheidsbeeld, Empire State Building…

Maar dé kers op de taart was natuurlijk de trip richting New York. Donderdag 24 oktober vertrokken Ari en co vanop Zaventem, om er op zaterdag 2 november opnieuw te landen. “Het was ronduit fantastisch”, glunderen Ari en Leinie.

“We hebben alle highlights gedaan: het Vrijheidsbeeld, de Brooklyn Bridge, het Empire State Building… We hebben van begin tot einde met volle teugen genoten. We hebben zelfs eekhoorns gespot in Central Park en een musical op Broadway meegepikt.”

Het allerleukste vond Ari Halloween vieren. “Samen met een goeie Amerikaanse vriendin hebben we er heus feestje van gemaakt”, vertelt Leinie. “Zij nam ons helemaal op sleeptouw en zorgde mee voor een onvergetelijke ervaring voor Ari. We hebben ons allemaal in de emoji’s van de film Inside Out verkleed en trokken de straat op voor een trick or treat. Onvergetelijk”

Warm gevoel

Een goeie week na hun avontuur genieten Ari en haar mama nog steeds na. “We zijn zó dankbaar dat we dit hebben mogen meemaken. En we beseffen maar al te goed dat dit niet mogelijk was zonder de steun van zovelen.”

“Liefst 238 mensen hebben via de crowdfunding hun steentje bijgedragen en tijdens de Nacht van Vlaanderen voelden we een ongelooflijke warmte rondom ons.”

“Oma Katrien had ook zelf nog een kleine steunactie georganiseerd, ook dát heeft een verschil gemaakt. En Brussels Airlines zit diep in ons hart. De crew heeft Ari als een prinses behandeld.”

