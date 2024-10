Allereerste wijkgezondheidscentrum in Brugse binnenstad opent zijn deuren

Op 4 november opent het wijkgezondheidscentrum De Reien zijn deuren op de site van het voormalig militair hospitaal in de Peterseliestraat in Brugge. Voorlopig nog in containers op het nieuwe Willy Lustenhouwerplein, in afwachting van de herinrichting van het gebouw.

Wijkgezondheidscentrum De Reien huurt bij Vivendo de helft van het gelijkvloers van het voormalige militair hospitaal. De sociale huisvestingsmaatschappij is eigenaar geworden van de site en bouwt er tachtig woongelegenheden, waaronder 24 sociale flats.

Twee jonge artsen

Initiatiefnemers van WGC De Reien zijn twee jonge Brugse huisartsen, die eerder al ervaring opdeden in gelijkaardige centra: Liesbeth De Spiegeleer (28) werkte al in De Bruggen in Sint-Pieters, het enige andere wijkgezondheidscentrum in Brugge, en in De Hoek in Oostende. Karen Vereecke (27) was al actief in Het Voorland in Oostende en vervoegt pas in januari 2025 Liesbeth De Spiegeleer in De Reien, want Karen is pas mama geworden.

“Ons gezondheidscentrum past perfect met de vroegere functie van de site. Tegen 2026 verhuizen wij naar de voormalige ziekenzalen van het militair hospitaal. Die moeten nog verbouwd en heringericht worden, voorlopig zullen we de patiënten nog ontvangen in containers op het Willy Lustenhouwerpleintje”, zegt Liesbeth De Spiegeleer.

Zorgcentrum

“Een wijkgezondheidscentrum is een eerstelijns zorgcentrum waar huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners onder één dak samenwerken om goede zorg te bieden aan patiënten. Er wordt ingezet op toegankelijke zorg en samenwerking met de buurt”, legt Karen Vereecke uit.

De filosofie van een wijkgezondheidscentrum sluit perfect aan met de persoonlijke maatschappelijke visie van Liesbeth en Karen. “Iedereen die in de Brugse binnenstad woont, is welkom. Om de drempel naar gezondheidszorg te verkleinen, werken we met een forfaitair betalingssysteem. De ziekenfondsen stellen een forfaitair bedrag per patiënt ter beschikking om de werking van ons centrum te financieren. De patiënt zelf moet niks betalen, maar moet zich wel registreren bij ons”, aldus Liesbeth De Spiegeleer.”

Omgevingsanalyse

Zij maakte een uitgebreide omgevingsanalyse om de beste inplantingsplaats te vinden voor het tweede wijkgezondheidscentrum in Brugge – het vijfde in West-Vlaanderen. “Sowieso zochten we een locatie in de Brugse binnenstad. We kregen de kans ons op deze prachtige site te vestigen, de aanwezigheid van sociale flats maakt ze extra geschikt.”

“Er is in ons land een groeiend tekort aan huisartsen, dat is in Brugge niet anders. In het stadscentrum zijn er net geen twintig huisartsen voor 20.000 bewoners. Dat is een ‘normaal’ gemiddelde, want men rekent op één arts per duizend inwoners. Maar enkele dokters met een solopraktijk in de binnenstad zullen de komende jaren met pensioen gaan. Met ons wijkgezondheidscentrum anticiperen we op die toekomstige nood aan huisartsen in Brugge centrum”, legt de jonge huisarts uit.

Continuïteit van zorg

Liesbeth De Spiegeleer start op 4 november alleen de praktijk op en zal op weekdagen van 8 tot 19 uur patiënten ontvangen. Zo verzorgt zij continuïteit van zorg, tot aan de wachtdienst van de Brugse Huisartsenkring. Vanaf januari 2025 krijgt zij het gezelschap van Karen Vereecke en in mei 2025 komt er een verpleegster in dienst. “Het is de bedoeling dat ons centrum op termijn ook een maatschappelijk werker, een psycholoog en een diëtist heeft. We zullen dan vanaf 2026 ook aan gezondheidspromotie doen.”

“Ons opzet is laagdrempelig en multidisciplinair te werken, zodat we kwaliteitsvolle zorg voor alle Bruggelingen uit de binnenstad kunnen bieden. Een wijkgezondheidscentrum wil het sociale weefsel in de stad van de toekomst versterken. Buurtgerichte verbinding geeft een tegenwicht aan eenzaamheid, armoede en vervreemding. Wij zijn er klaar voor om volgende week te beginnen!”, besluit Liesbeth.

WGC De Reien krijgt bij de opstart steun van Filip Boret, Niek Vervaeck en Hanne Lavens van WGC De Bruggen in Sint-Pieters, dat bij zijn oprichting in 2017 het allereerste wijkgezondheidscentrum van West-Vlaanderen was.

Info: www.wgcdereien.be