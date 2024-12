Aangepast rookverbod gaat ook in Zonnebeke in

Vanaf 31 december 2024 treedt in België een nieuwe rookwetgeving in werking. Deze wet breidt de bestaande regelgeving uit 2009 uit naar diverse publiek toegankelijke buitenruimtes. Het rookverbod in afgesloten ruimtes blijft ongewijzigd van kracht. Ook Zonnebeke treft maatregelen.

Zo wordt roken verboden aan de in- en uitgangen en binnen een perimeter van 10 meter bij woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen en academies voor kunstonderwijs , openbare bibliotheken. “De gemeente Zonnebeke, in samenwerking met DVV Westhoek, zal uniforme en aangepaste bordjes plaatsen om dit rookverbod kenbaar te maken. Deze bordjes zullen de komende dagen in het straatbeeld verschijnen,” licht burgemeester Koen Meersseman toe.

“Daarnaast is roken niet langer toegestaan op speelpleinen en sportterreinen. In het Kasteelpark zullen op verschillende plaatsen rookverboden gelden maar komt er ook een rookzone bij de Koklikoo waar rokers terecht kunnen. Voor festivals op publieke plaatsen in open lucht (behalve sportterreinen) geldt geen rookverbod. Op sportterreinen met een cafetaria en terras kan een rookzone worden ingesteld. Deze zones moeten afgebakend zijn, niet in een doorgangszone liggen, uit het zicht worden ingericht (zonder afgesloten te zijn) en duidelijk worden aangeduid. Dit zal onder andere in Zonnebeke zo zijn bij onze lokale voetbalclubs.”