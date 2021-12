Aandacht voor goede tandhygiëne bij kleutertjes

Op dinsdag 30 november stelde de gemeente Kuurne haar tandenkoffer voor. De peuters en kleuters van VBS Sint-Michiel reageerden alvast met een voorzichtige glimlach.

Vanuit diverse hoeken komen signalen dat de mondzorg bij jonge kinderen beter kan. Uit cijfers blijkt dat de helft van de 3- en 4-jarigen geen bezoekje brengt aan de tandarts. Binnen het traject ‘Gezonde gemeente Kuurne’ kwam er een actieplan om mondhygiëne bij de Kuurnse kinderen te promoten. “Onze ouderbrugfiguur Marlies Callewaert zette samen met zorgcoördinatoren, kinderopvang, Kind en Gezin, Logo Leieland, Kraamzorg De Wieg, leerkrachten en tandartsen haar tanden in dit project”, vertelt Bram Deloof, schepen van Gezondheid en Welzijn. “Goede mondhygiëne en sterke tanden zijn essentieel voor een algemene gezondheid.”

Tandenkoffers

“De basis wordt gelegd bij jonge kinderen, bij het doorbreken van de eerste tandjes”, gaat Bram Deloof verder. ‘Bij kleine kinderen is het aangewezen om twee keer per dag de tanden te poetsen. En dit hoeft helemaal niet saai te zijn.’ Het Sociaal Huis biedt twee tandenkoffers boordevol educatief materiaal aan om aan de slag te gaan in de klas en in de kinderopvang. Elk kindje uit het eerste kleuter (en dat zijn er 250!) krijgt ook een zak met een memoryspel, een tandenborstelset en een voorleesboek.

Brug tussen school en kind

“We zijn er ons van bewust dat niet iedereen de weg naar het Sociaal Huis vindt“, zegt Marlies Callewaert, ouderbrugfiguur van Kuurne. “We hopen op die manier gezinnen kennis te laten maken met ons aanbod en onze werking als brug tussen school en kind.”

“Kleuteronderwijs is meer dan spelen alleen”, vult Jan Deprez, schepen van Onderwijs aan, “onder het motto ‘vroeg begonnen is half gewonnen’ gaan we met deze preventieve actie samen voor een stralende glimlach bij onze peuters en kleuters. We willen tegelijk dat meer ouders de weg naar Marlies Callewaert vinden bij vragen over hun kind, de school of over een vrijetijdsbesteding.” (ADM)

Info: ouderbrugfiguur marlies.callewaert@kuurne.be of 0472 65 32 06