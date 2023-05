13 steden en gemeenten uit regio Kortrijk ondertekenen charter ‘Generatie Rookvrij’: “Blaas liever bellen dan rook”

Woensdag – op Wereld Anti-Tabaksdag – plaatst Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Leieland ‘Generatie Rookvrij’ in de kijker. Samen met 13 steden en gemeenten uit de Zuid-West-Vlaamse regio slaan ze de handen in elkaar voor een rookvrije generatie. “Vandaag kiest onze regio volmondig voor een gezonde toekomst voor onze kinderen. We zeggen halt tegen de onbewuste verleiding door tabak”, zegt Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid en voorzitter van Logo Leieland.

Generatie Rookvrij wil ieder kind, geboren vanaf 2019, in elke fase van het opgroeien beschermen tegen tabaksrook, zodat rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en niet-roken de norm. “Door ervoor te zorgen dat rookvrij de norm wordt in de samenleving, zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden tegen de sigaret. Het beschermt hen tegen de verleiding om later zelf te beginnen roken en dus tegen tabaksverslaving. Hierbij hebben we ook de hulp van rokers nodig en vragen we hen om uit het zicht van kinderen te roken”, zegt gezondheidspromotor Sharon Seynaeve.

De campagne kadert binnen de EU-doelstelling om tegen 2040 het aantal dagelijkse rokers onder de +15-jarigen terug te dringen tot minder 5% en bij jongeren tot 0%. Logo Leieland en haar partners stimuleren om te stoppen met roken door effectieve hulp aan te bieden bij hun stoppogingen.

Bellen blazen

13 lokale besturen in deze regio tekenden woensdag het charter van Generatie Rookvrij waarmee ze een krachtig signaal geven aan de buitenwereld. Beleidsmakers werden omringd door bellenblazende kinderen, want het motto “Ik blaas liever bellen dan rook” staat symbool voor de campagne. Dit markeerde het begin van een meerjarig initiatief. Elk lokaal bestuur zal op haar eigen manier en tempo aan de slag gaan om dit doel te bereiken, met ondersteuning van Logo Leieland.