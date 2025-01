Gezocht: projectvoorstellen voor ‘Beter in mijn straat’

Woon je in de wijk Westerkwartier en heb je zin om met je buren jullie straat onder handen te nemen? Dan roept het stadsbestuur je op om deel te nemen aan de tweede editie van het project Beter in mijn Straat.

Stad Oostende gaf in 2024 drie straten in de wijk Westerkwartier een maand lang een make-over, samen met de wijkbewoners. Met tijdelijke ingrepen en activiteiten wil de stad onder andere de straten vergroenen, inzetten op energieduurzaamheid en ontmoeting.

Ook dit jaar zal de stad drie straten aanpakken samen met de wijkbewoners. Voor deze editie zullen leerlingen en leerkrachten van het VTI Oostende constructies ontwerpen en bouwen voor in de straten.

Activiteiten

Die parklets vergroenen de straat en zorgen voor ontmoeting. “Samen met de buurtbewoners en wijkpartners brengen we tijdens die twee maanden de constructies tot leven met activiteiten”, luidt het.

In mei-juni is de eerste straat aan de beurt, in juli en augustus de tweede en in september-oktober de derde. (red)

Je kan je straat nomineren tot en met 3 februari via www.oostende.be/beter-in-mijn-straat.