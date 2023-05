Gezinsfietstocht en exclusief truitje ter ere van Richard Depoorter: “We maken zijn droom waar”

2023 is het Jaar van Richard Depoorter. Het lokaal bestuur van Ichtegem brengt het hele jaar door hulde aan de wielerlegende die op 16 juni exact 75 jaar geleden overleed in Zwitserland. Na de lancering van een limited edition Richardbiertje en een gezinsfietstocht, biedt het lokaal bestuur nu een exclusief wielertruitje aan.

Ook Roland Depoorter (75), de zoon van de verongelukte wielerlegende fietste mee. “Gilbert en Noel zijn de twee peters van onze bestaande mountainbikeroute ‘De Vlaamsche Leeuwen’, die voor de gelegenheid tot de gezinsvriendelijke Richard Depoorter-fietstocht werd omgevormd”, vertelt Tina Ledaine, schepen van Sport. “Dylan Casteleyn zorgde voor de invulling van de wedstrijd die eraan gekoppeld is.”

Zo vind je langs het 18 kilometer lange parcours 15 haltes terug met een anekdote over de plaats en een vraag. “De haltes verwijzen allen naar het leven van Richard en naar de Tour de France. Een heel bewuste keuze”, vervolgt Tina Ledaine. “Richard overleed net voor hij de kans kreeg om aan de Tour deel te nemen, het was zijn droom. Wij maken die droom nu waar door de Tour symbolisch in Ichtegem te rijden in zijn plaats”. Deelnameformulieren zijn vanaf nu te verkrijgen in de bibliotheken, in het administratief centrum Eernegem en via www.ichtegem.be/het-jaar-van-richard. Deelnemen kan tot en met 27 augustus.

“Het Jaar van Richard loopt letterlijk op volle toeren”, vult schepen van Lokale Economie en Evenementen, Geert Vandaele enthousiast aan. “Ons limited edition Richard Depoorter 6-biertje wordt volop geschonken in de Ichtegemse cafés en sinds afgelopen zaterdag kan jong en oud deelnemen aan de gezinsfietstocht door Groot-Ichtegem. Tijd dus om met ons volgend eerbetoon van start te gaan.

“Ichtegem is een echte wielergemeente”, pikt schepen van Sport Tina Ledaine opnieuw in. “Daarom brengen we nu een eigen ontworpen wielertruitje uit als blijvend aandenken aan Richard Depoorter. Het zogenaamde Mondia-truitje waarin Richard Depoorter de Ronde van Zwitserland reed, staken we in een hedendaags jasje en kan vanaf heden via onze website besteld worden tegen de prijs van 50 euro. Een echt collector’s item voor elke wielerliefhebber.”

Poorterke

Het truitje bevat naast het Jaar van Richard-embleem op de achterzijde, een verwijzing naar de Belgische driekleur en de Zwitserse vlag op de mouwen. Ook het logo van de gemeente Ichtegem prijkt op de zijkanten. “Daarnaast plaatsten we #Poorterke 2023 op de borst. Poorterke was de roepnaam van Richard Depoorter en mocht voor ons niet ontbreken. Het is een unisex truitje dat elke Ichtegemnaar met een hart voor koers zeker in zijn of haar garderobe moet liggen hebben”, aldus nog Sportschepen Tina Ledaine.

Het Richard Depoortertruitje kan tot en met 27 augustus besteld worden via de gemeentelijke website http://www.ichtegem.be/het-jaar-van-richard. Betaling van 50 euro gebeurt online. Er zijn pasmodellen beschikbaar in het administratief centrum Eernegem voor wie twijfelt over de maat. Er is geen stock van de truitjes voorzien. Bestellingen worden maandelijks gebundeld en daarna in productie gestoken. Een achttal weken na je bestelling ontvang je het wielertruitje. (EV)