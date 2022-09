Wingene verwelkomt eerste Oekraïense vluchtelingenbaby: “We zijn dringend op zoek naar vaste woning”

In het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt is vorige week een Oekraïense vluchtelinge bevallen van een gezonde baby. De jongen kreeg de naam Andrew. Het is de eerste vluchtelingenbaby in Wingene sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Het gezin is nu op zoek naar een vast onderkomen.

De beelden van een gebombardeerd kinderziekenhuis in Oekraïne waar gewonde zwangere vrouwen worden buiten gedragen zullen ongetwijfeld op ons netvlies gebrand blijven. Gelukkig zijn er ook zwangere Oekraïense vrouwen die een beter lot beschoren zijn.

Wingene vangt sinds april ook een zwangere vluchtelinge, samen met haar dochtertje, op. Donderdag 1 september omstreeks 11 uur beviel Tetiana – de mama die uit Oekraïne gevlucht is – van haar eerste zoontje Andrew, een gezonde jongen van 3,4 kilo.

“De bescherming en ondersteuning van onze meest kwetsbare burgers, zoals zwangere vrouwen en baby’s is een mensenrecht. Of ze nu Oekraïens of Vlaams zijn – schepen van Welzijn Tom Braet

Andrew zal zijn moeder en zus vergezellen in de publieke opvangplaats die door de gemeente werd voorzien. “Lama Tetiana werd goed omringd door de lokale buddywerking, waardoor ze niets tekort kwam tijdens deze belangrijke levensgebeurtenis. We zijn blij dat moeder en kind het goed stellen,” zegt Tom Braet, schepen van Welzijn (CD&V).

“Dat is immers waar ons Sociaal Huis voor staat. De bescherming en ondersteuning van onze meest kwetsbare burgers, zoals zwangere vrouwen en baby’s is een mensenrecht. Of ze nu Oekraïens of Vlaams zijn.”

Papa en grote broer in Oekraïne

De vader en grote broer van 18 jaar oud moesten wegens de oorlog helaas de geboorte missen. Het was een emotioneel moment wanneer ze digitaal konden kennismaken met hun pasgeboren familielid.

“Nu wil het gezin vooral genieten van wat rust, gezien de moeilijke periode dat het achter de rug heeft. “Onze gemeente vangt ze nu verder op. Momenteel kan de mama met haar twee kinderen nog verblijven in een publieke opvangplaats, maar ze zijn dringend op zoek naar een eigen plek om te wonen.”

“Het blijft voor alleenstaande moeders zeer moeilijk om op de private huurmarkt een betaalbare woonst te vinden,” zegt burgemeester Lieven Huys. “We roepen verhuurders die woningen ter beschikking hebben, dan ook op om contact te nemen met ons Sociaal Huis.”