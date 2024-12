Vier generaties op een rij: van Roger tot Odiel en Nestor

De familie Vandeberghe, waarvan de roots in Otegem liggen, is uitermate trots op het dubbele viergeslacht in mannelijke lijn. Overgrootvader Roger Vandenberghe (83) is de koning te rijk met zijn nazaten. Zelf is Roger de vader van Geert Vandenberghe (61) die op zijn beurt de vader is van Jens Vandenberghe (33). Geert woont in Zwevegem, Jens met zijn gezin in Kruiseke (Wervik). Jens is de gelukkige vader van twee zoontjes: Odiel, die op 28 januari 2022 werd geboren, en Nestor, die het levenslicht zag op 17 augustus 2024. Allen samen goed voor een dubbel viergeslacht. (gf)