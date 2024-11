Tim Declercq voor de tweede keer vader geworden

Profwielrenner Tim Declercq heeft er een zoontje bij. Zijn vrouw Tracy is woensdagnacht bevallen van Alfie, dat laat hij zelf weten via Instagram. Het koppel had samen al een dochter, Marilou.



