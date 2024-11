Rosita en Patrice zijn een gouden paar

Op zaterdag 2 november werden Patrice Loucheur en Rosita Vincke in het Dorpshuis in Rekkem ontvangen naar aanleiding van hun gouden jubileum.

Patrice werd geboren in Roubaix op 21 november 1953, Rosita zag het levenslicht in Menen op 14 april 1954. Beiden stapten in het huwelijksbootje in Rekkem op 2 november 1974.

Patrice was kok bij Sarma Kuurne, beenhouwer bij Goemaere, AD Delhaize Rekkem, en HB Quality Food Zwevegem. Zijn hobby’s zijn vissen, kruiswoordraadsels oplossen en koken. Rosita werkte bij ETS Deman Rekkem, was daarna verkoopster bij Lobeau Moeskroen en verkoopster bij Sarma Peney en Carrefour Kuurne. Haar hobby’s zijn gezellig gaan shoppen, films bekijken en tuinieren.

De jubilarissen hebben een dochter Laurie. Ze hebben ook twee kleinkinderen: Cécile en Edgar. (NVM)