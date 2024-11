Profrenner Tim Declercq (35) en vrouw Tracey thuis in Hooglede met zoontje Alfie: “Maar straks moet ik alweer op stage”

Het kersverse vaderschap is voor een profrenner nét iets anders. 20 dagen vaderschapsverlof, dat kennen ze niet in het profwielrennen. “Maar ik zou mezelf enkel straffen als ik niet ga trainen”, zegt de immer goedlachse coureur, die aan zijn laatste contractjaar bij Lidl-Trek begint, maar nog een verlenging hoopt af te dwingen. Dat de geboorte van zoontje Alfie buiten het seizoen viel is handig meegenomen, want nu kan Tim – die sinds een jaar met zijn gezin in Hooglede woont – meer bij zijn gezinnetje zijn.

Profrenner Tim Declercq (35) en zijn echtgenote Tracey Debruyne (34) zagen hun gezinnetje uitbreiden met de komst van Alfie (50 cm en 3,065 kg). Hij werd even na middernacht geboren op donderdag 14 november. Zusje Marilou (vier jaar en vier maanden) is megatrots. “Als Alfie weent, dan zingt ze een liedje voor hem. Het is aandoenlijk om zien.”

Izegemnaar Tim Declercq en Tracey Debruyne uit Houthulst wonen sinds een jaar in Hooglede. “In Sleihage, we hadden Marilou al hier naar school gestuurd omdat we naar hier zouden verhuizen.”

Nog eens bedankt, ma

Woensdag 13 november startten de weeën, maar het koppel bleef rustig. “Tracey is nogal een harde”, beklemtoont Tim. “Wij dachten dat het eigenlijk nog om voorweeën ging. We hadden mijn moeder – ‘nog eens bedankt ma’ – gebeld om hier te komen overnachten bij Marilou. Pas toen zij hier was, konden we vertrekken naar AZ Delta Rumbeke. Er was bij aankomst daar voor weinig tijd meer, geen epidurale of zo… en even later was Alfie er al.”

De bevalling verliep dus vlot, het gezinnetje is ondertussen samen thuis. Maar op vaderschapsverlof moet een coureur niet rekenen. “Ik moet zeggen dat ze bij de ploeg (Lidl-Trek, red.) daar inschikkelijk in zijn. Maar het is inderdaad niet voorzien dat wij thuis zijn of kunnen blijven. Ik zou bijvoorbeeld een weekje training kunnen overslaan, maar daar straf je eigenlijk alleen maar jezelf mee.”

Trotse papa Tim Declercq met zijn twee spruiten Marilou (4) en de pas geboren Alfie. (gf)

Tim reed alvast afgelopen zondag nog een strandrace in De Panne, waar hij vierde werd. “Met weinig nachtrust de dagen ervoor, het zit dus wel vrij goed met de conditie.” Tim, die in maart 36 jaar wordt, gaat zijn laatste contractjaar in. “Ik ben altijd super gemotiveerd. Hou ouder je wordt, hoe meer je er voor moet doen. Maar ik hoop vooral dat ik wat minder ziek ga zijn dan vorig jaar en dat ik zo nog een contract voor een jaar kan afdwingen.”

Straks op (ploeg)stage

Mocht dat niet lukken, dan lijkt Tim voorbestemd om verder in het wielermilieu actief te blijven. Hij is master in LO en Bewegingswetenschappen en hij is ook Trainer A in het wielrennen. “Maar eerst nog zelf koersen. Ik vertrek op 5 december naar Spanje op stage met Edward Theuns, daaraan wordt een ploegstage in het Spaanse Denia gekoppeld. Ik wil me komend seizoen zo waardevol mogelijk maken voor de ploeg en helpen waar kan.”

Opa en cabaretier Karel Declercq is blij dat de (familie)naam wordt verder gezet. “Mijn zus heeft al vijf kinderen, maar die dragen de naam van haar man natuurlijk. Mijn broer Benjamin heeft er nog geen.” De naam Alfie is ook niet de meest voorkomende. “Je hoort het inderdaad weinig. Wij vonden een naam op ‘ie’ goed klinken: Billie, Archie… maar het werd dus Alfie. Het overgrote deel van de reacties is ook positief. Maar wij horen het graag dus…”

Als hij maar geen coureur…

En mag Alfie later zelf de fiets op stappen, de genen heeft hij alvast mee. “Als ouders kennen we natuurlijk het gevaar van het verkeer. Maar door te koersen evolueer je ook als mens, je leert afzien en je grenzen verleggen. Maar we gaan onze kinderen nergens tot pushen.”