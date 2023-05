Nieuwe Ouderengids voorgesteld

In Kuurne is men begaan met de oudere inwoners, dat blijkt uit de voorstelling van de Ouderengids 2023-2024. Naast algemene informatie voor senioren zoals info over openbaar vervoer, pensioen, zelfstandig wonen en gezondheid, bevat deze nieuwe ouderengids ook veel informatie specifiek voor de senioren van Kuurne.

De Kuurnse Ouderenraad wordt in de brochure uitgebreid voorgesteld.

De Ouderenraad is een adviesraad officieel erkend door het gemeentebestuur die zelfstandig kan optreden.

De ouderenraad behandelt alle kwesties op lokaal vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de ouderen aanbelangen. De ouderenraad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en activiteiten te organiseren.

overzicht

Er zijn ook tal van Kuurnse Ouderverenigingen actief in Kuurne en zij staan voor iedere oudere open. In de brochure ‘Ouderenraad en ouderenverenigingen in Kuurne’ vind je een overzicht van alle adressen van de contactpersonen, hun diverse activiteiten en doelstellingen. Deze brochure is apart te verkrijgen in het dienstencentrum of kan je nalezen op de website www.kuurne.be/sociaalhuis. De sportdienst en het lokaal dienstencentrum organiseren wekelijks een aantal activiteiten specifiek voor ouderen: stay fit, badminton tai chi, seniorobics, yoga, wandelen, enzovoort. Enkele ouderenverenigingen organiseren fiets- en/of wandeltochten, bowlen, petanque of kubb.

mooie kansen

“De ouderenraad van Kuurne adviseerde ons om een brochure te maken voor alle 60-plussers in onze gemeente. In Kuurne is 1 op 3 inwoners ouder dan 60 en 1 op 7 is ouder dan 70. Deze toenemende verzilvering biedt mooie kansen voor onze gemeente”, vertelt Bram Deloof, schepen voor ouderenbeleid. “Onze senioren verschillen allemaal van elkaar. Velen zijn nog zeer actief, doen geregeld aan sport en nemen deel aan het cultuuraanbod in Kuurne. Anderen hebben dagelijkse zorgen nodig en zijn afhankelijk van zorgverstrekkers. Wij willen graag dat elke senior in Kuurne het volledige aanbod kent.”

Kent u buren, familie of andere Kuurnenaren die geholpen kunnen worden en het aanbod niet kennen? Neem ze eens mee naar het lokaal dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard. De gemeentelijke diensten zullen hen daar graag verder helpen. (ADM)