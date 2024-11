Meer dan 1.500 West-Vlaamse pleeggezinnen volstaan niet: nog 250 kinderen zoeken warme thuis

Meer dan 1.500 West-Vlaamse pleeggezinnen ontfermen zich vandaag over kinderen en jongeren. Toch zijn dat er lang niet voldoende, want voor 250 kinderen wordt nog altijd een warme thuis gezocht. “We hebben die extra gezinnen hard nodig”, klinkt het bij Pleegzorg West-Vlaanderen.

Pleegzorg Vlaanderen bestaat tien jaar, en in die tijd is er heel wat veranderd. Voor de oprichting van deze overkoepelende organisatie waren er zo’n twintig diensten voor pleegzorg actief in Vlaanderen, sinds het decreet in 2014 telt elke provincie er nog één en allemaal vallen ze onder één en dezelfde organisatie. (lees verder onder de grafiek)

Doorheen de jaren veranderde de houding van de overheid tegenover pleegzorg sterk. Tegenwoordig wordt pleegzorg gezien als de eerste te overwegen hulpvorm bij plaatsing van een jong kind, daardoor is het aantal plaatsingen het voorbije decennium fors gestegen. In 2014 werden er 1.033 dossiers afgehandeld, in 2023 waren dat er meer dan dubbel zoveel. Vorig jaar werden er namelijk 2.191 pleegplaatsingen uitgevoerd. Let wel: er zijn altijd meer dossiers dan unieke pleegkinderen. Elk kind kan namelijk verschillende keren aangemeld worden in een jaar tijd.

Verschillende types

Momenteel worden er ongeveer 1.700 pleegkinderen en -jongeren opgevangen in ruim 1.500 pleegzinnen. Daarnaast zijn er ook 150 pleeggasten (volwassenen met een beperking en/of psychiatrische problematiek) die voltijds of op regelmatige basis bij een pleeggezin wonen.

“Het gaat van baby’s in de materniteit tot tieners in een moeilijke thuissituatie”

Pleegzorg is namelijk heel divers en kan vele gezichten aannemen: “Er zijn gezinnen die voltijds zorgen voor een kind. Anderen bieden enkele weekends per maand en tijdens vakanties opvang, zodat de ouder(s) even op adem kunnen komen. Nog andere gezinnen kiezen voor crisisopvang. Sommige gezinnen zorgen voor één kind, andere bieden broertjes en zusjes samen een thuis . “Kortom: elk pleeggezin heeft zo zijn eigen unieke familierecept”, aldus Femke De Lameillieure van Pleegzorg West-Vlaanderen.

Oproep

Tijdens de Week van de Pleegzorg, die nog tot en met zondag loopt, wordt het engagement van die vele pleeggezinnen in de kijker gezet. Geen overbodige luxe, want er zijn er nog altijd te weinig. Momenteel zijn er namelijk 250 West-Vlaamse kinderen en jongeren voor wie er nog geen pleeggezin werd gevonden, terwijl ze daar wel nood aan hebben.

“Dat gaat van baby’tjes die nog op de kraamafdeling verblijven, tot tieners met een moeilijke thuissituatie en niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De situaties zijn heel divers, we hebben extra pleeggezinnen dus hard nodig.”