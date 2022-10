Maldegemse Anna De Baets blaast honderd kaarsjes uit: “Tijdens mijn leven veel plezier gemaakt en gelachen”

Naar aanleiding van haar honderdste verjaardag werd Anna De Baets door een delegatie van het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Ook haar familie was van de partij en klonk samen met Anna op haar honderdste verjaardag.

Anna werd geboren op acht oktober 1922 langs de Oude Burkelslag. Als kind werd ze opgevoed onder de vleugels van haar grootouders langs moeders kant. Zo kwam het dat ze tot haar veertiende schoolliep in Knesselare. Daarna ging ze werken in de fabriek Van Damme in Eeklo. Na de Tweede Wereldoorlog trad ze op het gemeentehuis van Maldegem in het huwelijksbootje met Alberic Van Hulle. Samen bouwden ze een huis en een thuis langs de Oude Weg in Adegem. Uit hun liefde werden drie kinderen geboren: Marie – Jeanne , Jeannine en Freddy. Rondom haar is een mooie familie ontstaan. Zo zijn er ondertussen al zeven kleinkinderen, acht achterkleinkinderen en is er een viergeslacht. Een mooie, warme familie waar Anna erg trots op is. Na de geboorte van Marie – Jeanne bleef ze thuis om voor de kinderen te zorgen.

Graag op stap

Ze was een actieve vrouw, die naast de opvoeding van de kinderen en de zorg voor het gezin en huishouden ook graag met vrienden op stap ging. Zo ging ze geregeld fietsen met een vriendin en was ze ook actief bij de hobbyclub in het parochiaal centrum van Adegem.

Zelf eten klaarmaken

Ondertussen woont Anna al elf jaar in Begijnewater, waar haar dagen nog steeds goed gevuld zijn. Zo lost ze nog dagelijks kruiswoordraadsels op, legt ze graag een kaartje, maakt ze regelmatig een korte wandeling en maakt ze nog wekelijks enkele keren warm eten klaar. “Het geheim om zo oud te kunnen worden? Hard en veel werken, goed eten en goed slapen en veel contact met de mensen. En ook niet vergeten om veel plezier te maken en te lachen”, aldus de kranige Anna De Baets. (MIWI)