Lizette geboren nadat hondje Omer wegliep door vuurwerk: “We danken iedereen die hielp zoeken”

Lizette Vandemaele was uitgerekend voor zaterdag 4 januari, maar werd woensdagmorgen onverwacht een nieuwjaarskindje na een avontuurlijke oudejaarsavond. Omer, een hondje van familie, liep weg door vuurwerk, waarop een zoekactie werd georganiseerd.

Anaïs Defever (24) was hoogzwanger, maar kon oudejaarsavond nog vieren met haar partner Michael Vandemaele (27) en familie in Poperinge. “We kwamen samen bij mijn broer, op amper achthonderd meter van ons huis”, vertelt Anaïs woensdagavond met Lizette op de arm. Tot dan had de kersverse mama nog niet kunnen slapen in het nieuwe jaar dat onverwacht avontuurlijk begon. Omer, het hondje van de broer van Anaïs, was ’s nachts weggelopen. “Hij was geschrokken door het vele vuurwerk en bleek niet het enige huisdier in de buurt dat weggelopen was.”

Oproep

De familie verspreidde een oproep via sociale media en ging in het midden van de nacht nog op zoek. “Ikzelf bleef intussen in de zetel liggen, terwijl mijn partner hielp zoeken”, aldus Anaïs. Rond 4.30 uur ‘s nachts moesten Anaïs en Michael naar het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis en tegen 10.45 uur zag Lizette het levenslicht. Hun eerste kindje weegt 3,220 kilogram en meet 49,50 centimeter. “We stellen het goed. Lizette was uitgerekend voor zaterdag 4 januari. Haar geboorte op nieuwjaarsdag was een erg speciaal moment.”

Hond dag later gevonden

Ook de zoektocht naar Omer kende een goede afloop. “Uiteindelijk hebben we Omer, een teckel, woensdagnamiddag rond 15.30 uur gevonden op het einde van een gangetje op de Paardenmarkt in het centrum van Poperinge”, vertelt Dylan Defever (27), broer van Anaïs. “Omer was enorm geschrokken en had zich gekwetst, waardoor hij wat aan het manken is. Als het niet betert, nemen we hem mee naar de dierenarts. We zijn dankbaar voor de vele mensen die ons bericht deelden op sociale media en hielpen zoeken.” (TP)