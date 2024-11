Liliane en Eric vieren hun diamanten jubileum

Eric Prez en Liliane Vansteenkiste werden op het stadhuis van Menen ontvangen naar aanleiding van hun diamanten huwelijk.

Eric werd geboren in Geluwe op 28 november 1943, Liliane zag het levenslicht in Menen op 6 juli 1944. Beiden stapten in het huwelijksbootje in Menen op 16 oktober 1964.

Eric was 44 jaar wever in Moeskroen. Voetbal is z’n grote hobby. Hij was niet alleen speler, maar ook trainer. Hij is een fervente supporter van Liverpool.

Liliane werkte 12 jaar bij Sions in Frankrijk, 12 jaar bij Lemaitre-Demeester en daarna was ze café-uitbaatster. Naast voetbal houdt ze ook van dansen. Samen zoeken ze graag de zon op aan het strand van Blankenberge.

De jubilarissen hebben één zoon: Tommy, vier kleinkinderen: Guillermo, Savannah, Liam en Imani, en één achterkleinkind, Fay. (NVM)