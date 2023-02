Kinderen geboren in 2021 krijgen geboortebos in Stadsgroen Ghellinck in Bissegem

Voor de 20e keer krijgen alle geborenen in Kortrijk de kans om zelf een boom te planten. Na Stadsgroen Marionetten, Tinekesbos en Vlasakker, vindt de aanplanting dit jaar voor de vierde keer plaats in Stadsgroen Ghellinck, in Bissegem. Op zaterdag 4 februari zijn alle ouders en kinderen met geboortejaar 2021 welkom om hun eigen ‘geboorteboom’ aan te planten. Alle kinderen worden ook vereeuwigd op een bord in het bos.

Door de aanplanting van de geboortebossen gaan vergroenen en verjonging hand in hand. Naast het huldigen van de jongste generatie Kortrijkzanen wordt de groene ruimte in de stad verder uitgebreid. Een fijne traditie die nu zijn porseleinen jubileum viert. “De afgelopen 20 jaar kregen 16.161 kinderen een boom in de vele geboortebossen die Kortrijk rijk is. We zetten zo de verjonging en vergroening van onze stad in de praktijk om.” zegt schepen van Jeugd en Biodiversiteit, Bert Herrewyn (Vooruit).

Ecologisch park

Met het geboortebos wordt het Stadsgroen Ghellinck verder uitgebreid. Het ecologisch park, dat ook eigendom is van Natuurpunt, kan zo steeds meer gaan fungeren als groene long. “Onze geboortebossen zorgen niet alleen voor meer natuur en zuurstof in de stad. Kortrijkzanen blijven hier terugkeren, om te wandelen in het bos waar ze het boompje hebben geplant.” zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. Morgen kunnen alle ouders, met hun kinderen uit 2021, hun eigen boompje gaan aanplanten. Het geboortebos krijgt een officiële inhuldiging met een bord met de namen van alle kinderen geboren in 2021. De aanplanting van het geboortebos is het startschot voor een verdere vergroening van het domein. In totaal worden 4.500 bomen en struiken aangeplant, goed voor een uitbreiding van stadsgroen Ghellinck met ruim 1 ha.